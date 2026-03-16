Cristina Romero, científica del CIBIR, obtiene el grado de doctora 'cum laude' por la Universidad de La Rioja

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LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Cristina Romero, científica de la Unidad de Proliferación y Diferenciación en Cáncer del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), ha obtenido el grado de doctora 'cum laude' por la Universidad de La Rioja tras defender con éxito su tesis sobre la regulación del complejo integrador y su implicación en tumores.

Su tesis ha sido dirigida por Juan Cabello, investigador principal de la Unidad de Proliferación y Diferenciación en Cáncer, y ha sido codirigida por Eva Mª Gómez- Orte, investigadora posdoctoral del mismo grupo científico. La tesis se ha centrado en el estudio de la proteína INTS-6, que forma parte del complejo Integrador, un conjunto de genes que producen proteínas que son esenciales para el correcto funcionamiento de las células.

El complejo integrador participa en procesos fundamentales como el desarrollo tumoral, la respuesta al daño en el ADN y la regulación de la expresión génica. Romero ha analizado el comportamiento de la proteína en muestras de pacientes con cáncer colorrectal, examinando si su presencia o actividad podría emplearse como indicador para el diagnóstico de esta enfermedad.

Además, Romero ha investigado cómo esta proteína responde al daño en el ADN en el modelo animal 'Caenorhabditis elegans', un nematodo o gusano de 1 milímetro de longitud ampliamente utilizado en investigación por su grado de homología con el ser humano.

Precisamente, el objeto de esta parte de la investigación ha sido comprobar si los mecanismos que se observan en humanos también se conservan en el modelo animal de estudio. La tesis también ha abordado cómo ciertas modificaciones químicas que ocurren después de que la proteína se forma -como la fosforilación y la SUMOilación- pueden afectar su funcionamiento, su ubicación dentro de la célula y su capacidad para interactuar con otras proteínas formando complejos proteicos.

En definitiva, la tesis de Cristina Romero pone de relieve la importancia de la investigación básica y el empleo de herramientas computacionales para entender procesos celulares complejos. Estos avances contribuyen a sentar las bases para que, en el futuro, los descubrimientos puedan aplicarse a tratamientos y diagnósticos biomédicos.