Cruz Roja atendió en 2025 a casi 30.000 personas en La Rioja

Archivo - Voluntario de Cruz Roja - CRUZ ROJA - Archivo

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja ha presentado este jueves su Memoria Anual 2025 en un acto celebrado en el patio del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, en el que han participado representantes institucionales, empresas colaboradoras, personas socias, equipo humano y voluntariado.

La organización humanitaria ha atendido durante el último año a 29.560 personas en la comunidad autónoma y ha realizado más de 205.000 respuestas sociales, reforzando especialmente su intervención en ámbitos como inclusión social, empleo, salud, juventud, personas mayores y atención a emergencias.

La presidenta autonómica de Cruz Roja en La Rioja, Mª Eugenia González Gómez, ha destacado durante su intervención la importancia del compromiso colectivo para transformar vidas y ha defendido una acción social más cercana y pegada al territorio. "Queremos estar más presentes en los pueblos, en los barrios y allí donde haya una persona que necesite apoyo", ha señalado.

González Gómez ha recordado además que "detrás de cada cifra hay una historia, una persona y una oportunidad para volver a empezar", poniendo en valor el trabajo diario del voluntariado, las personas socias, las empresas colaboradoras y las administraciones públicas.

Estos son algunos de los principales datos recogidos en la Memoria 2025:

9.566 personas atendidas desde el área de Inclusión Social.

Más de 1.900 personas han participado en programas de empleo, logrando 321 inserciones laborales. 2.246 personas han sido atendidas desde el área de Socorros y Emergencias.

Más de 3.100 personas han participado en iniciativas de salud y bienestar. 6.570 personas han participado en actividades impulsadas por Cruz Roja Juventud en La Rioja.

La organización ha destacado también la respuesta desarrollada ante emergencias como el apagón eléctrico nacional, la atención psicosocial en crisis o la respuesta ante fenómenos climáticos extremos, así como el trabajo realizado frente a la soledad no deseada, el acompañamiento a personas mayores y el apoyo emocional a colectivos vulnerables.

Uno de los pilares fundamentales de la acción de Cruz Roja continúa siendo el voluntariado. Durante 2025, cerca de 5.000 personas voluntarias han formado parte de la organización en La Rioja, realizando más de 42.000 horas de acción solidaria en toda la comunidad.

El acto ha contado además con la participación de Patricia Sáinz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Logroño, y José Antonio Oteo, viceconsejero de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja. La presentación de la Memoria se ha celebrado este año en un formato más cercano e informal, pensado para favorecer el encuentro entre personas colaboradoras, tejido social e instituciones y seguir "tejiendo alianzas" en favor de las personas más vulnerables.