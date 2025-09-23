Cruz Roja atendió a trece personas el tercer día de las Fiestas de San Mateo y seis de ellas fueron al hospital

En la suelta de vaquillas se atendió un politraumatismo - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja atendió en el tercer día de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo a trece personas, de las que seis necesitaron traslado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Entre las intervenciones del lunes 22 de septiembre se encuentra que, en la suelta de vaquillas, se atendió a un participante politraumatizado que fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital San Pedro.

En el recinto ferial, dos personas fueron atendidas de caracter leve, siendo necesario el traslado de una ellas al Hospital San Pedro. En la feria taurina, dos espectadores fueron atendidos, necesitando traslado uno de ellos por traumatismo.

Una vez finalizados los tres días festivos, el acumulado de operativo hasta las 09:00 horas del 23 de septiembre asciende a 117 asistencias, de las que 32 han necesitado traslado a centro sanitario.