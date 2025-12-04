Cruz Roja reúne a una veintena de empresas para que conozcan las ayudas ofrecidas a la contratación laboral en La Rioja - CRUZ ROJA

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja, a través de su Plan de Empleo, y en colaboración con la Dirección General de Empleo del Gobierno de La Rioja, ha celebrado esta mañana una Mesa de Diálogo sobre subvenciones y ayudas para la contratación laboral en La Rioja.

Un encuentro dirigido al tejido empresarial riojano con el objetivo de ofrecer información útil y actualizada sobre los incentivos disponibles para promover la inserción laboral.

A la jornada han asistido alrededor de 20 empresas de diferentes sectores, interesadas en conocer las oportunidades de apoyo económico habilitadas por la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja para favorecer la creación y mantenimiento del empleo.

El acto ha contado con la participación de Cristina Salinas García, directora general de Empleo, quien ha expuesto las ayudas vigentes destinadas al fomento de la contratación.

Durante la sesión, las empresas han podido resolver dudas y conocer los requisitos de acceso, cuantías, plazos de solicitud y procedimiento de concesión de cada línea de ayuda, obteniendo una visión clara para planificar futuras contrataciones con cobertura pública.

La actividad se enmarca en el Proyecto Reto Social Empresarial, cuyo objetivo es establecer alianzas con empresas para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto forma parte del Plan de Empleo de Cruz Roja, que cada año en La Rioja: atiende a más de 1.600 personas, colabora con 200 empresas, y alcanza un 45 % de inserción en sus proyectos de itinerarios personalizados.

Con iniciativas como esta Mesa de Diálogo, Cruz Roja y el Gobierno de La Rioja refuerzan su compromiso conjunto con un mercado laboral más inclusivo, favoreciendo la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo