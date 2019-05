Cs, comprometido con el comercio local de Haro con campañas de formación y ayudas emprendedores

Publicado 18/05/2019 13:46:13 CET

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Haro de Ciudadanos, Fernando Castillo, ha asegurado que "en Ciudadanos estamos comprometidos con el comercio local de Haro, es el motor económico de nuestra ciudad, y lo haremos a través de campañas de formación y de concienciación para la compra en el comercio de barrio y ayudando a los emprendedores que se animan a abrir su primer comercio en Haro".

Castillo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, antes de iniciar un recorrido por el mercado de Haro, en el que, acompañado por miembros de su equipo, ha informado a los jarreros del proyecto de los naranjas para la ciudad.

"Sabemos que el tipo de comprador ha cambiado, la irrupción de internet ha modificado los hábitos de compra, pero no es posible que el ayuntamiento no esté haciendo nada para ayudar a los comerciantes en nuestra ciudad", ha afirmado, "en Haro estamos perdiendo comercios, no hay relevo generacional, las calles están sucias y todo esto no ayuda a los comerciantes".

Por ello, Ciudadanos propone rehabilitar zonas comerciales como la calle de la Vega, avenida de La Rioja o la Ventilla. "Queremos que tengan hilo musical, marquesinas, zonas ajardinadas y hacer de estas zonas un verdadero polo comercial en nuestra ciudad", ha señalado.

"Apostamos por campañas de formación para comerciantes en materia de nuevas tecnologías, formación tributaria, de urbanismo*etc", señala.

"Además, queremos que la avenida de La Rioja vuelva a ser lo que era antes, reorganizaremos las zonas de aparcamiento para que se pueda aparcar con respeto y sin molestias, para ello pintaremos de nuevo las líneas azules", ha afirmado Castillo, "y hablaremos con los comerciantes, los escucharemos. El Ayuntamiento está cerrado para los vecinos y también para los comerciantes, la decisión que afecta a avenida de La Rioja se ha hecho por las narices del concejal, por decretazo".