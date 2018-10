Cs dice que "el abandono Avenida de La Sierra es uno de los paradigmas de la parálisis política del Equipo de Gobierno"

Publicado 21/08/2018 12:14:07 CET

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha asegurado que "el abandono del proyecto de prolongación de Avenida de la Sierra es uno de los paradigmas de la parálisis política a la que este equipo de gobierno del PP está sometiendo a Logroño".

San Martín ha hecho estas declaraciones para criticar la "desidia" del concejal de Urbanismo para con los vecinos de esta zona de la ciudad, especialmente, con la junta de compensación de los terrenos de Ramblasque.

"La junta está dispuesta a ceder los terrenos para la construcción del vial. Sin embargo, lleva ocho meses esperando una respuesta tras la propuesta de borrador del convenio que se realizó en la última reunión con el equipo de gobierno", ha asegurado San Martín, "esto demuestra la desidia y la dejadez políticas del gobierno municipal que llega a cotas insospechadas".

Durante años, los vecinos de la zona "han tenido que aguantar propuestas chapuceras con estos terrenos". Como la del actual equipo de gobierno que "proponía un vial de 200 metros sin aceras y sin luz así; como la del ex alcalde del PP Julio Revuelta, hoy candidato de otro partido, que propuso construir 53 viviendas por hectárea, el doble de las que hay en la actualidad, con siete alturas".

Esto llevó a que el presidente de la junta de compensación decidiera "no realizar el convenio para la cesión de los terrenos debido a la ineficiencia del Partido Popular y del PSOE, más preocupados en estar a la gresca que de resolver problemas". En 2016 Ciudadanos retomó esta cuestión.

"Entendíamos que la propuesta de Gamarra era otra chapuza, con un vial que no contaba ni con iluminación ni con aceras, destinado únicamente a la circulación de vehículos a pesar de que estamos hablando de una zona residencial", ha recordado San Martín, "nosotros paralizamos esa idea y exigimos que se construyera un vial entero de 1 kilómetro hasta el término municipal de Lardero que sirviera para unir las dos ciudades y descongestionar de tráfico Avenida de Madrid y Vara de Rey, más si cabe con las obras del túnel soterramiento".

Después de varias reuniones entre la junta de compensación y el equipo de gobierno, se planteó un borrador el pasado mes de noviembre para llegar a ese convenio.

"Todavía estamos esperando una respuesta, desde el equipo de gobierno no contestan, no se ha hecho nada", ha afirmado, "de nuevo, el Partido Popular deciden paralizar un proyecto porque, en realidad, no quieren llevarlo adelante. Es uno de los paradigmas de la paralización de Logroño", ha concluido.