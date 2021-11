Cs exige a Andreu que centre sus esfuerzos en la recuperación económica y social

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos lamenta que el Gobierno de Concha Andreu "siga sin centrar sus esfuerzos y atenciones en la recuperación económica y social, basándose en datos que evidencian la mala situación por la que está atravesando el horizonte económico de nuestra región".

"Tratan de vender una recuperación que no existe. Tenemos menos autónomos, menos empresas, crece menos nuestra industria, los precios están desbocados y con un IPC que no se veía desde hace 30 años y, suma y sigue", ha detallado el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Alberto Reyes.

Por todo ello, la formación naranja exige que el Gobierno socialista centre sus esfuerzos en la recuperación económica y social. "Es evidente que están a otras cosas, sin aportar soluciones que funcionen a los autónomos, pymes y trabajadores por lo que necesitamos un cambio. Vemos como las ayudas de la ADER que publican siguen pidiendo inversiones mínimas de 10.000 euros y tan sólo las ayudas llegan al 9 por ciento. Esta es la política socialista preocupada por los autónomos. O no se enteran o, si lo hacen, es lamentable", ha indicado.

Así las cosas, el Barómetro empresarial de la Cámara de Comercio arrojaba esta misma semana la preocupación de las empresas de La Rioja, avisando en su informe de una importante y grave fuga -de enero a septiembre- debida a "las carencias en infraestructuras e incentivos fiscales" lo que ha provocado una pérdida de 27 negocios, que han optado por otras regiones más competitivas por sus ventajas.

Asimismo, La Rioja es también de las pocas Comunidades Autónomas que destruye autónomos. Solo el pasado mes de agosto se registraron 115 bajas, siendo el acumulado del 2021 de 110 menos, y "una de las razones es porque no encuentran las herramientas ni la ayuda necesaria en este gobierno socialista. En Ciudadanos hemos presentado constantemente propuestas que son rechazadas y que, en otras regiones, están funcionando", ha puntualizado Reyes.

Otro dato significativo es que el gasto en I+D interna ascendió en La Rioja en 2020 a 64,4 millones de euros, lo que supone cerca del 5 por ciento menos que en el año anterior.

Además, la recuperación económica se detiene y el Gobierno de Andreu mira para otro lado diciendo que todo va bien. Las últimas cifras económicas de La Rioja son preocupantes por varios motivos fundamentales.

En primer lugar, la industria en La Rioja no acaba de arrancar. Y esto es una señal de alerta que no se puede obviar. El Índice de Cifra de Negocios (ICN), es decir, lo que crecen o no las ventas de la industria, es la 3ª menor de toda España. Un +2,5 por ciento anual, crece 5 veces menos que la media nacional, que es un 12,5 por ciento. Y alejados de la 4ª que menos crece, Galicia, que lo hace un +4,4 por ciento.

Y los datos sobre exportaciones publicados este mes son igualmente preocupantes. El crecimiento anual es del 7,5 por ciento, también el 3º que peor dato registramos, y 3 veces menos que la media nacional.

"Esto implica -ha finalizado Reyes- que la industria de La Rioja está sufriendo, no acaba de remontar y conlleva menos oportunidades para crear más empleo y menos incentivos a la inversión".