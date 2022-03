Cs pide al alcalde que permita el pago en metálico de trámites municipales y "evite exclusión en la población"

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado este martes al alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza, "que se vuelva a permitir el pago en metálico de los trámites municipales que se vienen realizando en el Consistorio de la capital riojana".

Como ha apuntado Fernández en rueda de prensa, no existe normativa alguna que prohíba el pago en metálico, "mientras que su eliminación resulta excluyente para un importante número de vecinos de la ciudad que encuentran dificultades para efectuar sus gestiones de manera telemática o a través de tarjeta bancaria".

La concejala de Ciudadanos ha señalado que "somos conscientes de que durante la pandemia se ha visto incrementado el uso de las tarjetas bancarias" y ha subrayado que "el uso de nuevas tecnologías de pago constituye, sin duda, un avance en la prestación de los servicios de la administración, pero este progreso tecnológico constante no puede, ni debe, generar exclusión".

Fernández ha remarcado que "es necesario pensar en las necesidades y en las situaciones que todas las personas y usuarios, porque el primer objetivo de un Ayuntamiento debe ser facilitar la vida de sus vecinos, de todos sus vecinos".

Ha indicado, en este sentido, que no podemos poner el punto de mira en las entidades bancarias "y exigirles que no excluyan en sus trámites a las personas que encuentran dificultades para realizarlos de forma telemática y que la propia administración municipal sea la que pone esas mismas trabas".

La edil de Ciudadanos ha puntualizado que no existe una ley que obligue al Ayuntamiento de Logroño a aceptar únicamente el pago electrónico, "y por tanto no hay nada que justifique que no se acepte la modalidad de pago en metálico".

Fernández ha recordado que en numerosas ocasiones se ha demandado por colectivos, asociaciones de personas mayores, e incluso en el Consejo Municipal de Mayores, "que se faciliten los mecanismos para realizar los trámites y gestiones en el Ayuntamiento de Logroño, que no se discrimine a las personas mayores bajo la excusa de la modernización de los Servicios Públicos Municipales".

La concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos ha lamentado que "lejos de escuchar estas demandas, el equipo de Gobierno ha ignorado este problema y no ha puesto en marcha medida alguna para facilitar las gestiones y pagos municipales en las Oficinas del Ayuntamiento de Logroño".

Rocío Fernández ha apuntado que, en diciembre de 2020, "desde Ciudadanos insistimos al equipo de Gobierno para que se creara un servicio municipal de atención e información a las personas mayores y ayudarles a realizar los trámites municipales, durante aquel pleno, PSOE, UP y Partido Riojano no sólo rechazaron la propuesta, sino que se burlaron de la misma".

Del mismo modo, ha reiterado que "en enero de este año, propusimos al alcalde, Pablo Hermoso, que en los pliegos de contratación de créditos bancarios municipales se incluya una cláusula que priorice aquellas entidades que ofrezcan atención personalizada a las personas mayores". "El alcalde ni se ha molestado en contestar", ha criticado.

La edil ha señalado además que en febrero de 2021, Logroño aprobó participar en la 'Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores', "lamentablemente dudamos de cómo el equipo de Gobierno está desarrollando esta adhesión y está adaptando la prestación de servicios municipales a las necesidades de las personas mayores, que son un 20 por ciento de la población de la ciudad".

Por ello, Fernández ha incidido en que "una vez más el equipo de Gobierno de Hermoso de Mendoza se adhiera a una Red por puro postureo, en un paripé más de una política de la que presume, pero que realmente no realiza".

Ha afirmado la concejala 'naranja' que el problema al no poder pagar en metálico en las ventanillas del Ayuntamiento de Logroño ha sido denunciado por muchos usuarios, "y el equipo de Gobierno no puede poner trabas y dificultades a un grupo de población que encuentra dificultades en los pagos electrónicos; al contrario, debe ayudarles".

"Por ese motivo exigimos al alcalde que revierta la situación y facilite los pagos de los trámites municipales, especialmente, a las personas mayores", ha finalizado Rocío Fernández.