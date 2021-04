Cs reclama a Andreu que "consensue medidas ante el fin del Decreto de Estado de Alarma"

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, ha reclamado a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que "convoque a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales y económicos de la Comunidad para elaborar las medidas de seguridad y de lucha contra la pandemia ante el fin del Decreto de Estado de Alarma".

En comparecencia de prensa, Baena ha señalado que "Andreu debe liderar este nuevo escenario en La Rioja, pactando medidas para dejar fuera de la controversia política este asunto y diseñando una estrategia conjunta".

El líder naranja ha recordado que llevamos toda la pandemia viendo como Pedro Sánchez escurre el bulto dejando solas a las comunidades autónomas por lo que "hemos tenido 17 navidades diferente, 17 semanas santas y 17 procesos de vacunación distintos" y recuerda que sin Decreto de Estado de Alarma no se podrá limitar la movilidad ni aprobar los cierres perimetrales.

"El pasado jueves preguntamos en pleno a la consejera Sara Alba qué iba a pasar a partir del 9 de mayo, pero su respuesta fue difusa, general y sin concretar", ha apuntado, "y lo que les preocupa a los riojanos es saber si los abuelos podrán ver a sus nietos, si sus negocios seguirán teniendo restricciones, si su pueblo seguirá cerrado perimetralmente".

"No podemos tirar por la borda todo el trabajo hecho durante este año y medio, el futuro inmediato riojano depende de que acertemos en las próximas semanas", ha afirmado, "debe haber una declaración de actuaciones coordinadas, La Rioja debe estar preparada antes del 9 de mayo".

"Mientras en Ciudadanos siempre hemos actuado con responsabilidad, el Partido Popular ha cambiado de criterio no apoyando el Estado de Alarma y ahora lo reclama; y el PSOE lo ha considerado siempre imprescindible y ahora dice que no pasa nada si no se prorroga", ha concluido Baena.