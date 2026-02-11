CSIF advierte de "la grave crisis estructural" de la Administración de La Rioja "con mas de 760 plazas sin cubrir"

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este miércoles de "la grave crisis estructural que viven los recursos humanos de la Administración del Gobierno de La Rioja provocada por unas nefastas decisiones políticas que la han llevado al borde del colapso".

Como asegura el sindicato en un comunicado, "el Gobierno de La Rioja ha negociado y acordado con los sindicatos una RPT formada por 3.148 puestos de trabajo, estructura necesaria para la correcta gestión de la Comunidad Autónoma".

Pero, añade, "en su ya mas que habitual doble moral, presupuestan 500 puestos menos, a los que hay que añadir otros 179 puestos de trabajo que son vacantes con reserva de plaza (funcionarios que ocupan otro puesto de trabajo, dejando el suyo vacante y que no es cubierto por la Administración)".

Todo ello, como aseguran desde CSIF, "supone que unos 764 puestos de trabajo, mas de un 25% de la estructura necesaria, se encuentran actualmente sin cubrir".

Así, consideran que "la doble moral del Gobierno de La Rioja es inadmisible, ellos mismos reconocen el deficit de personal, lo presupone y decide no corregirlo, sometiendo a la esquilmada plantilla a una sobrecarga laboral insoportable y a la ciudadanía a unos servicios públicos que sobreviven como pueden y no pueden ofrecer la calidad necesaria".

Señalan que "el Ejecutivo regional presume de planificación, estabilidad y control del gasto, pero los datos oficiales demuestran que juegan con las cifras y con la inteligencia de los empleados públicos y de la ciudadanía" y apuntan que "se aprueban presupuestos de acuerdo a unas necesidades, pero no ejecutan y se mantienen vacantes mientras se exige mas productividad a una plantilla exhausta y bajo mínimos".

CSIF lamenta además que "una parte muy significativa de las plazas vacantes no corresponden a puestos base, sino a puestos intermedios y de mayor responsabilidad", lo que "genera un doble perjuicio estructural":

Impide la promoción profesional real del personal funcionario, bloqueando la carrera administrativa y cronificando situaciones de estancamiento profesional.

Cierra la puerta a nuevos interinos y aspirantes que se encuentran en listas de espera, ya que al no liberarse ni estructurarse adecuadamente los puestos base, no se genera empleo público efectivo.

CSIF subraya que "no se trata de un problema técnico ni administrativo, sino exclusivamente de una decision política con consecuencias directas sobre los empleados públicos que sufren sobrecargas crónicas de trabajo, retrasos en la tramitación de expedientes y una atención mas lenta y menos eficaz a la ciudadanía".

El sindicato denuncia "este abuso por parte del Ejecutivo y les emplaza a responde qué pensarían de una empresa que tenga un organigrama donde el 24% de su plantilla está sin cubrir y obligue a producir al máximo rendimiento".

La Administración "debe ser un ejemplo en el trato a sus trabajadores para el resto de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma de La Rioja", afirman.

Y reseñan que "no puede hablarse de buena gestión ni de responsabilidad presupuestaria cuando el Ejecutivo autonómico mantiene cientos de plazas vacantes, incluso teniendo crédito para cubrirlas, y asume como normal que la Administración funcione a costa del agotamiento de su personal y del retraso en los derechos de la ciudadanía".

"Los riojanos pagan sus impuestos por servicios públicos eficaces y accesibles y a día de hoy por decisiones políticas y mala planificación, el Gobierno de La Rioja no los está prestando en condiciones adecuadas", finalizan desde CSIF.