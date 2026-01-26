CSIF alerta "del abandono del servicio de cocina del hospital San Pedro"

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CSIF ha alertado "por enésima vez" del "abandono tanto del personal como del instrumental del Servicio de cocina del Hospital San Pedro de Logroño".

CSIF "lleva años denunciando la precariedad de los pinches que, a día de hoy, no tienen su cartelera de turnos anual y se les van facilitando las carteleras sobre la marcha, sufriendo numerosos cambios de turno sin previo aviso y sin causa motivada por escrito lo que supone una falta de previsión y de respeto por la vida personal, sus libranzas y conciliación familiar. Esta situación ha empeorado en los últimos meses y el ambiente en el trabajo ha empeorado, volviéndose insostenible".

Por otro lado, explican desde el sindicato en nota de prensa, "continúa el problema enquistado de falta de personal, de pinches en el H. San Pedro. No se están cubriendo las bajas laborales y falta personal a diario en los turnos de trabajo, en un momento en el que además el Hospital San Pedro está doblado de ocupación pero la plantilla de pinches no se está reforzando ahora que tienen más pacientes".

"Por si todo esto fuera poco, CSIF es conocedor de las averías frecuentes de las diferentes instalaciones de la cocina en el H. San Pedro en la que de los dos trenes de lavado con los que cuentan para la limpieza de bandejas y material contaminado tras las comidas, que bajan de los diferentes servicios de Hospitalización, uno de ellos está averiado y se demoran muchísimo las reparaciones".

El otro tren de lavado, indican, "no alcanza la temperatura estipulada y se ven obligados a repetir el lavado en más de una ocasión porque la vajilla sale sucia".

También "hay averías frecuentes en los aparatos para calentar los carros con las bandejas de las dietas de los pacientes en los office de las Plantas de Hospitalización, lo que obstaculiza el trabajo, lo enlentece y hace que el paciente reciba un peor servicio".

CSIF exige a los responsables de este servicio "que se facilite a estos trabajadores sus carteleras de turnos anuales, así como que se les informe de los posibles cambios de turno con antelación y de forma motivada y que se resuelvan de forma definitiva los problemas de cobertura de Pinches en el H. San Pedro. Se debe reforzar aquellos servicios que ven duplicado el trabajo por el aumento de pacientes en las plantas de Hospitalización".

"También es necesario que se actúe con más celeridad a la hora de notificar averías y su correspondiente reparación, para asegurar que estos trabajadores realizan sus funciones en un ambiente de trabajo digno y que asegure las condiciones de seguridad para su salud", finalizan.