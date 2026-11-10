CSIF alerta de "la avería" de los trenes de lavado de la cocina del Hospital San Pedro y de sus riesgos "para la salud"

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica "el estado de abandono que sufre el servicio de Cocina del Hospital Universitario San Pedro, dependiente del Servicio Riojano de Salud (SERIS)". Una situación que ha alcanzado un punto "absolutamente inadmisible tras la avería simultánea de los dos trenes de lavado del hospital el pasado domingo 8 de noviembre, y que, a día de hoy, martes 10 de noviembre, continúa sin resolverse".

Se trata de maquinaria imprescindible para garantizar la correcta limpieza y desinfección de las bandejas, cubiertos y vajilla utilizados por los pacientes hospitalizados. "No se trata de una cuestión de comodidad, de organización interna o de rendimiento laboral es un tema de salud pública y de seguridad para los pacientes".

La situación "es especialmente grave en un hospital en el que se atiende diariamente a personas con enfermedades infecciosas, pacientes inmunodeprimidos y personas especialmente vulnerables. A ello se suma el actual pico de enfermedades respiratorias, que incrementa todavía más la necesidad de extremar todas las medidas de higiene y prevención de contagios", afirman desde el sindicato.

El pasado domingo, con ambos trenes de lavado fuera de servicio, las trabajadoras del colectivo de Pinches de Cocina tuvieron que asumir el lavado manual de toda la vajilla utilizada por los pacientes ingresados. "Una solución de emergencia que evidencia la precariedad de los medios disponibles y que no puede convertirse en una alternativa habitual a los procedimientos mecanizados de lavado y desinfección, especialmente cuando no se dispone de garantías de que se alcancen las condiciones higiénico-sanitarias exigibles".

"Por si esto fuera poco, el tren de lavado más antiguo, que este lunes volvió a funcionar, no alcanzaba la temperatura adecuada para garantizar una correcta desinfección. Como consecuencia, las trabajadoras se veían obligadas a repetir los lavados varias veces para intentar conseguir unas condiciones mínimamente aceptables".

Por otro lado el tren de lavado adquirido hace aproximadamente un año, "continúa averiado y fuera de servicio. Según la información trasladada por los trabajadores, la empresa externa responsable de su mantenimiento tenía previsto desplazarse desde Pamplona para solucionar la avería. Sin embargo, el lunes a las 13:00 horas el equipo seguía parado y, a fecha de hoy, martes, la incidencia continúa sin resolverse".

Desde CSIF "consideramos inaceptable que un hospital de referencia no disponga de un servicio de asistencia técnica urgente para una maquinaria tan esencial y especialmente grave que el SERIS permita que un servicio tan básico y estratégico como la Cocina hospitalaria funcione en estas condiciones. Los trenes de lavado son herramientas fundamentales para el funcionamiento diario del hospital. No pueden permanecer averiados durante días mientras las trabajadoras intentan sacar adelante el servicio con medios alternativos y sin que se les ofrezcan soluciones eficaces e inmediatas".

Desde principios de 2026, CSIF "viene denunciando públicamente la sobrecarga laboral del colectivo de Pinches y el deficiente estado de las instalaciones y equipamientos de la Cocina del Hospital San Pedro. Lejos de atender estas reclamaciones, el SERIS continúa permitiendo el deterioro de unos medios de trabajo que resultan imprescindibles para prestar un servicio seguro y de calidad".

Los trenes de lavado "son solo la punta del iceberg de una situación mucho más amplia y preocupante. El servicio cuenta con maquinaria muy antigua y obsoleta, mientras que el equipo más nuevo presenta averías continuas".

A esto se suma "el deficiente estado de los carros utilizados para transportar y mantener calientes las bandejas de las dietas, el deterioro de sus ruedas, las malas condiciones de climatización en la zona de desengrasado y en los vestuarios, entre otras deficiencias que afectan tanto al funcionamiento del servicio como a las condiciones laborales de sus profesionales".

CSIF recuerda que las trabajadoras de Cocina "están haciendo todo lo posible para mantener la actividad asistencial y garantizar la alimentación de los pacientes, a pesar de tener que enfrentarse a unas condiciones materiales cada vez más precarias. No es responsabilidad de estas profesionales suplir con esfuerzo, sobrecarga y soluciones improvisadas la falta de inversión, mantenimiento y previsión de la Administración".

El SERIS está actuando "de manera temeraria y debe asumir de una vez su responsabilidad. No se puede recaer sobre los profesionales la responsabilidad de que mantengan la calidad y seguridad de un servicio esencial mientras se les niegan los medios materiales necesarios para hacerlo. La salud de los pacientes no puede depender de soluciones improvisadas, de maquinaria obsoleta o de la espera indefinida de una empresa mantenedora".