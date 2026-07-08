CSIF alerta de las condiciones "inhumanas" del Centro Mental de Albelda

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LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha criticado por enésima vez "la vergonzosa e inhumana situación que se vuelve a vivir en el Centro Mental de Albelda".

Tanto en verano como en invierno, las temperaturas que se alcanzan en los espacios comunes y en habitaciones "están totalmente fuera del rango legal y lo mas grave de todo es que esto lleva años produciéndose, con la callada y la poca empatía de la Consejería de Salud".

Las temperaturas extremas que soportan "quienes trabajan o viven en este centro asistencial hacen que sea muy difícil desarrollar las tareas diarias en condiciones de seguridad".

En 2025, tras las denuncias de CSIF, la Consejería "aseguraba que el problema de la climatización en este centro estaba solucionado". "Ni era verdad entonces, ni lo es ahora, es otra de las mentiras a las que la Consejería tiene acostumbrada a la ciudadanía pero los trabajadores y usuarios saben asfixiante realidad que viven en el día a día", ha señalado el sindicato.

La única verdad es que en la zona del comedor, "en la que el año pasado CSIF denunció temperaturas de 32ºC, la situación ha mejorado, pero en otras estancias de la planta de gerontopsiquiatría la situación castiga diariamente a trabajadores y usuarios".

Ayer 7 de julio, a primera hora de la mañana, CSIF pudo medir 27ºC en la zona común y pasillo de la planta de gerontopsiquiatría. Aunque pueda parecer una temperatura "normal" en plena ola de calor, hay que considerar que esta temperatura va ascendiendo a lo largo del día y que es una zona supuestamente climatizada. En habitaciones como la 160, 152, 101, 112 y 114 la temperatura de 30ºC es habitual o incluso superiores.

Es una cuestión "urgentísima" y "ya sobrepasa lo legal en el ámbito laboral pasando a ser una cuestión de salud y humanidad". CSIF lleva años advirtiéndolo, temperaturas de 8ºC en invierno y 36ºC en verano "es una barbaridad que sufren los trabajadores y usuarios del Centro". CSIF exige que "de una vez por todas se acometa una reforma integral del sistema de climatización de este Centro".