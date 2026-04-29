CSIF alerta del "desmantelamiento" de la Policía Local por parte del Ayuntamiento de Alfaro

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LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles del "desmantelamiento" de la Policía Local por parte del Ayuntamiento de Alfaro, señalando que no se ha solicitado al Gobierno de La Rioja la convocatoria las plazas para cubrir las vacantes de los agentes, lo que califica como "dejadez intencionada".

En un comunicado, el sindicato ha exigido "explicaciones a la concejala de Personal del Ayuntamiento de Alfaro sobre la falta de inclusión en la última convocatoria de oposiciones, de las plazas vacantes que existen actualmente en el cuerpo de la Policía Local de la localidad".

Explica que "hace pocos días, se publicó la convocatoria a nivel de Comunidad Autónoma de La Rioja para cubrir las plazas vacantes de Policía Local en los diferentes Ayuntamiento de La Rioja y curiosamente, desde el Ayuntamiento de Alfaro no se ha solicitado ninguna".

"Este hecho -añade- resulta mas que curioso, ya que hay plazas de reposición/adscripción de agentes para cuando los actuales se vayan porque son de policías temporales y de prácticas, la plaza de Oficial de Policía resultó desierta y la plaza de Jefe de Policía también fue desierta y ahora está cubierta desde años de forma "accidental".

Es decir, a juicio de la central sindical, "que plazas para que se hubiesen solicitado incluir en la convocatoria hay mas que de sobra".

Ante este hecho poco coherente, CSIF recuerda que "solicitó información a la concejala de Personal del Ayuntamiento de Alfaro, autoridad responsable de estos temas, la cual respondió sin el menor sonrojo 'no tener conocimiento de este asunto'".

Señala CSIF que "la persona que se ha ocupado de este asunto, no siéndole propias de su cargo, ha sido la técnico de Personal de Ayuntamiento de Alfaro, que curiosamente es la pareja del "accidental" jefe de Policía, plaza que no se ha incluido, no se sabe porqué en la convocatoria de plazas vacantes".

CSIF considera que "ante estos hechos se está demostrando por parte del Ayuntamiento de Alfaro que no hay interés en sacar estas plazas a convocatoria pública en lo que es otro hecho que demuestra el desmantelamiento de la Policía Local de la localidad y la falta de dignificación del trabajo de este cuerpo".