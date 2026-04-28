CSIF alerta de falta prevención de incendios y precariedad de medios en trabajo de agentes y bomberos forestales

Archivo - Un bombero forestal. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a alertar -"como hizo el pasado 10 de abril", recuerda el sindicato en una nota- la "precariedad con la que están trabajando los agentes y bomberos forestales en La Rioja".

Indica CSIF en su escrito que "en la rueda de prensa del último Consejo de Gobierno, el portavoz Alfonso Domínguez se vanagloriaba de haber aprobado el decreto que recoge la funcionarización de los bomberos forestales".

Y recalcaba, añade, "que esta medida iba a suponer la mejora de la capacidad de La Rioja de prevención y lucha contra incendios, pero la verdad es otra muy distinta ya que se mejora su situación laboral pero las plantillas permanecen paradas al no existir un plan de prevención".

CSIF está "totalmente de acuerdo con este proceso, como así lo apoyó en la Mesa de Negociación, que mejora las condiciones laborales de los bomberos forestales en La Rioja".

Pero, sin embargo, señala que "las condiciones en las que estos profesionales y los agentes forestales desarrollan su trabajo son escandalosamente precarias y la falta de labores de prevención están poniendo en peligro el patrimonio natural de La Rioja".

CSIF alerta de que "no hay un plan de prevención y se están dejando de hacer labores fundamentales para evitar incendios como son los desbroces o las labores de limpia de las pistas por las que se puede acceder a los montes que unido a la escasez de efectivos en las plantillas y unos medios técnicos vergonzosos, hacen que las graves consecuencias de los incendios del año pasado, se repitan en éste".

"La Rioja -recalcan- volverá a afrontar un verano sin medios ni plantillas adecuadas (sobre todo en las brigadas forestales) para prevenir los incendios ya que no hay un plan de prevención de incendios forestales, ni medios adecuados y suficientes y una ausencia grave de coordinación y planificación entre las diferentes administraciones".

Un "ejemplo de la precariedad" con la que trabajan estas brigadas "son los vehículos que tienen mas de 25 años, 250.000 Km y alguno de ellos tiene agujeros en el suelo tapados con cartones, poniendo en duda cómo es posible que con estas condiciones que a cualquier particular denegarían la ITV, a la flota de los agentes forestales se la pasan sin ningún problema, siendo esta la excusa perfecta a la que se acoge la Administración para no cambiar los vehículos".

CSIF exige al Gobierno de La Rioja "que deje de hacer anuncios a bombo y platillo de mejoras que debía haber realizado hace muchos años y que ha costado mucho esfuerzo por parte de CSIF en la Mesa de Negociación y se ponga manos a la obra en activar el plan de prevención de incendios y la mejora de los medios con los que trabajan los agentes y bomberos forestales".

"Porque -finalizan desde el sindicato- aunque la temporada estival aún no ha comenzado ya se han producido algunos incendios por las altas temperaturas y nadie quiere que se repita el desastre ecológico de años anteriores".