CSIF alerta de "graves irregularidades" en la jornada laboral del personal fijo del Hospital de Calahorra

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este lunes de "las graves irregularidades que se están produciendo con la jornada laboral del personal fijo del Hospital de Calahorra".

Una circunstancia, asegura la central sindical en un comunicado, que "llega a arrastrar en algunos casos un déficit de 86 horas menos de las que les corresponde hacer al año, según los datos recogidos hasta el mes de junio".

Señala que "estos trabajadores no han cumplido con la obligación de hacer su jornada laboral no porque no quieran, sino porque la planificación de los recursos humanos en el SERIS es nefasta y ha sido incapaz de organizar la cartelera de trabajo en previsión de la jornada laboral del presente año".

CSIF critica "la irresponsabilidad de la gestión del personal en el SERIS, donde mientras se están cerrando plantas en el Hospital San Pedro y las urgencias están colapsadas casi todos los días por falta de personal, hay otros servicios donde su personal no puede cumplir con la jornada porque recursos humanos no ha realizado la planificación del personal".

Este desfase, afirman, "pone de manifiesto una deficiente planificación de los recursos humanos por parte de la administración sanitaria, además de una vulnerabilidad de los derechos laborales recogidos en la normativa vigente".

CSIF reclama a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y a la dirección del SERIS que "tome medidas inmediatas para revertir esta situación".

"Es urgente una solución que garantice el cumplimiento de las jornadas laborales y además una reorganización de los recursos para evitar el colapso que sufre actualmente el Servicio Riojano de Salud sin que esto suponga que los trabajadores paguen los platos rotos de una administración incompetente", subrayan.

Por todo ello, desde el sindicato se exige "una solución inmediata para proteger a los trabajadores de la sanidad pública riojana y a los ciudadanos que merecen una atención sanitaria digna y de calidad, y el personal sanitario condiciones laborales justas y sostenibles".