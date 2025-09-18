CSIF alerta de la "insalubridad" del centro penitenciario de Logroño

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del "pésimo estado en el que se encuentran las instalaciones del centro penitenciario de Logroño, más que obsoletas y de las que se llevan años solicitando su renovación".

El sindicato ha puesto de manifiesto la "insalubridad" que "están sufriendo tanto los trabajadores como los internos del centro con plagas de chinches, cucarachas, ratas, cadáveres de animales en descomposición que a diario ponen en peligro la salud".

"La presencia de heces de paloma en la cárcel es otro problema de suciedad que requiere limpieza y desinfección para proteger la salud de los trabajadores y reclusos, ya que pueden transmitir enfermedades gastrointestinales a través de la inhalación de esporas. Los patios interiores de las garitas están llenos de excrementos de paloma y en algunas palomas muertas", han resaltado.

A día de hoy, en la prisión "hay celdas cerradas por las plagas de chinches en los módulos cinco y seis y en otras zonas de los módulos de traslados. Esta situación no es ocasional, como lleva denunciando CSIF desde hace años y está acentuándose por la mala conservación del centro que en sus cuarenta años no ha visto albañil en su interior".

CSIF exige que se tomen medidas urgentes en el asunto para "garantizar la seguridad y la salud tanto de trabajadores como de internos".

La cárcel de Logroño "sigue con su decadencia y abandono, Logroño merece una infraestructura penitenciaria moderna y adecuada a las necesidades actuales, y no seguir siendo la gran olvidada en materia de inversiones".