CSIF alerta de la situación de "abandono" del Servicio de Mantenimiento de Jardines en Logroño

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado hoy de la situación de "abandono" del Servicio de Mantenimiento de Jardines por parte del Ayuntamiento de Logroño.
En nota de prensa, ha denunciado cómo se "ignora reiteradamente las necesidades de personal y formación de la sección de Mantenimiento de Jardines".
Ha señalado cómo, desde septiembre de 2025, "se está advirtiendo reiteradamente de la falta de medios personales, de la ausencia de formación específica y de las graves consecuencias que ello puede tener para el funcionamiento del servicio".
Ha relatado haber tenido acceso a informes técnicos que han sido dirigidos a la Dirección General competente y a Recursos Humanos del consistorio logroñés.
En el primero de ellos, ha dicho, ya se advertía "de la necesidad urgente de incorporar tres inspectores para la Sección de Mantenimiento de Jardines y un operario más para el Vivero Municipal".
Ha sumado que "se proponía que se llevara a cabo un plan de formación específico para poder realizar una supervisión rigurosa y eficiente del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes".
Para CSIF, "lo verdaderamente preocupante es que lejos de corregirse la situación, los informes posteriores ponen de manifiesto que el problema se ha ido agravando".
En estos informes, ha indicado, "se recuerda que desde hace más de un año y medio la sección carece de inspectores, cuando anteriormente existían tres".
También, ha añadido, se advierte expresamente de que resulta "imposible ejercer un control adecuado de la ejecución del contrato municipal de mantenimiento de zonas verdes, uno de los contratos de mayor peso económico del Ayuntamiento, sin la incorporación de inspectores".
"De no adoptarse medidas urgentes, podrían perderse plantas ornamentales de entre quince y veinte años de antigüedad, dejar de producirse las aproximadamente 110.000 flores de temporada que cada año decoran la ciudad y deteriorarse gravemente unas instalaciones que requieren mantenimiento continuo", ha advertido.