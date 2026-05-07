CSIF apoya las reivindicaciones laborales y profesionales del personal de las escuelas infantiles

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LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios se solidariza con el conjunto de trabajadores y trabajadoras de las Escuelas infantiles (0-3 años) en la jornada de huelga que están manteniendo hoy.

Según datos que CSIF ha ido recabando en las Escuelas Infantiles de titularidad pública de La Rioja "el seguimiento de la huelga está siendo masivo tanto por los trabajadores como por las familias que no han llevado a sus hijos a los centros".

Concretamente en la Escuela Infantil 'Las Luces' de Haro han acudido 6 trabajadores y 29 niños, en 'Carrusel' de Logroño hay 1 trabajador de huelga y 31 niños, en la Escuela de Rincón de Soto han acudido 2 trabajadores mas los servicios mínimos pero ninguna familia ha llevado a sus hijos al centro.

En Alfaro se está trabajando con los servicios mínimos y han acudido 3 niños. En Calahorra también con servicios mínimo se atiende a 9 niños y en Rincón de Soto trabajan los servicios mínimos y ha acudido 1 niño.

CSIF es consciente de que el modelo actual de atención en el primer ciclo de Educación Infantil "precisa una transformación profunda, que supere el actual enfoque centrado en lo meramente asistencial y garantice un modelo educativo de calidad según la normativa educativa vigente".

Esta profunda transformación debe abordar, "de forma urgente e inmediata", los siguientes puntos:

Rebaja de las ratios máximas por aula o establecimiento de ratio por profesional. Calendario escolar apropiado.

Atención a la diversidad: integración estructural de profesionales de detección y atención temprana.

Reducción del horario lectivo y presencia de horario no lectivo.

Reconocimiento profesional y salarial mediante la elaboración de RPTs con perspectiva de género y en las que se valoren adecuadamente las funciones desempeñadas.

Mejorar la seguridad y la calidad educativa

Por todo lo anterior, CSIF "apoya las reivindicaciones laborales que este colectivo está demandando, así como las distintas movilizaciones convocadas para el día hoy desde la huelga hasta las concentraciones en el Parlamento de La Rioja y en la Consejería de Educación".