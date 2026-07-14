CSIF considera el acuerdo de carrera profesional otra "burla" del Gobierno riojano a sus empleados públicos

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha votado en contra del acuerdo de carrera profesional firmado ayer por el Gobierno regional junto a otros sindicatos en la Mesa de Negociación "por considerarlo una burla para los 9.147 trabajadores de Servicios Generales y Educación del Gobierno de La Rioja".

Tras años de duras negociaciones de las organizaciones sindicales con el Gobierno de La Rioja, "se ha firmado un acuerdo que debería sonrojar a todos los firmantes y no venderlo como un gran logro para los empleados públicos".

CSIF considera "a todas luces que este acuerdo es insuficiente, injusto y perjudicial ya que se ha hipotecado la progresión económica durante seis años, sin posibilidad de negociación hasta el año 2032".

Las cifras mareantes publicadas por el Gobierno Regional, pueden maquillar los datos para dar la apariencia de que se ha llegado a un "gran acuerdo" pero la realidad es una y las cantidades por las que el resto de organizaciones se han doblegado en la negociación son migajas que deberían abochornarles.

Los números son los que son y "con estas cantidades, el Director General de la Función Pública y el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas han menospreciado, una vez mas, a los empleados públicos riojanos".

CSIF "no baila el agua y no ha firmado ni firmará nunca un acuerdo que hipoteque la carrera profesional hasta el 2032, bloquee cualquier negociación durante seis años, deje sin incremento al Grado I y genere desigualdades entre grados, afectando a miles de empleados públicos y retrasando un reconocimiento económico y adaptado a la realidad económica, ya que supondrían irrisorias cantidades al final de los seis años del acuerdo".

CSIF "no ha firmado este acuerdo por considerarlo perjudicial, injusto y alejado de las necesidades del personal público de La Rioja y pide que las negociaciones se basen propuestas planteadas desde el respeto a los empleados públicos riojanos".