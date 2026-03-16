CSIF critica "el abandono" en La Rioja de las Administraciones dependientes del Gobierno central

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este lunes "de la preocupante degradación de los servicios públicos de la Administración del Estado en sus organismos en La Rioja".

En un comunicado, se ha referido "especialmente en los centros del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), donde la gestión de personal y la falta de actualización de sus bolsas de trabajo ocasionan una escasez de personal y una precariedad laboral que está disparando las bajas entre el personal del centro".

CSIF recuerda que "ha denunciado en varias ocasiones la contratación temporal de trabajadores en el CRMF de Lardero para cubrir puestos vacantes donde la bolsa para la cobertura de bajas está prácticamente congelada desde el 2017, provocando un escenario injusto en el que hay profesionales con experiencia acreditada que ahora ven amenazadas sus oportunidades laborales sin que se les reconozca el servicio prestado".

En la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) "hay una grave crisis interna marcada por la sobrecarga de trabajo, falta de personal e impagos de los complementos de productividad complementaria comprometida, que ha llevado a que los Inspectores se les haya denegado la percepción de la totalidad del complemento de productividad a pesar haber cumplido con creces los objetivos".

A ello suma que "en las Oficinas de Extranjería y en la de Prestaciones del SEPE, los auxiliares y administrativos están sufriendo una vulneración de los Derechos fundamentales, asumiendo tareas que corresponden a categorías superiores sin la consecuente compensación económica ni reconocimiento profesional".

"A fecha de hoy -añade- no hay ninguna planificación ni retribuciones adicional por la regulación de extranjería".

Por otro lado, CSIF también adviert de "la crítica situación en Instituciones Penitencias, caracterizada por la grave escasez de personal, falta de seguridad, agresiones constantes a los funcionarios y deficiencias en las infraestructuras que hacen insoportable y muy peligrosa la situación laboral de los trabajadores".

CSIF "exige a la Delegación del Gobierno en La Rioja que tome cartas en el asunto y exija al Gobierno central que refuerce las plantillas de las administraciones de su competencia en La Rioja".

Petición a la que suma que "mejore las condiciones económicas y laborales ya que no es de recibo el agravio comparativo entre los empleados públicos de la Administración Central y los del resto de Administraciones".

CSIF subraya que "seguirá exigiendo que "a igual trabajo, igual salario" independientemente de la Administración o Comunidad Autónoma en la que se trabaje".