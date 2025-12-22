CSIF critica "la convocatoria irregular de plazas de Subinspector y el abandono de la Policía Local por el Ayuntamiento"

Archivo - Policía Local de Logroño, coche patrulla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF critica "la irregularidad en la convocatoria del puesto de subinspector de Policía del Ayuntamiento de Logroño". Este puesto es un mando intermedio fundamental dentro de la estructura de la Policía Local, con funciones de dirección, coordinación, supervisión de personal y adopción de decisiones operativas.

"Estas responsabilidades exigen necesariamente una formación específica, experiencia acreditada y un conocimiento profundo de la organización jerárquica del cuerpo policial", afirman desde el sindicato.

CSIF advierte que "la ausencia de requisitos mínimos de acceso devalúa gravemente la categoría profesional del puesto de Subinspector, rompiendo el principio de progresión profesional lógica y meritocrática que debe regir en cualquier cuerpo policial". El subinspector, como coordinador del servicio, asume decisiones clave para la organización y el funcionamiento de la Policía Local, por lo que su acceso debe garantizar la máxima profesionalidad.

Asimismo, permitir el acceso a personas sin experiencia previa como mando "supone un serio perjuicio organizativo, afectando directamente al funcionamiento del servicio y debilitando la cadena de mando". A ello se suma "un evidente agravio comparativo hacia los Oficiales que, tras años de servicio, formación específica y asunción de responsabilidades, ven truncada una promoción profesional natural y coherente, generando desmotivación y deterioro del clima laboral".

CSIF critica que actualmente existen dos subinspectores en comisión de servicios "que han superado el tiempo máximo legalmente establecido. En lugar de regularizar esta situación mediante la convocatoria adecuada y conforme a derecho de las plazas de Subinspector, el Ayuntamiento opta por incrementar el número de Subinspectores en comisión de servicios o en régimen de suplencia, perpetuando una situación de provisionalidad que vulnera los principios de estabilidad, legalidad y profesionalización del mando".

A esta "deficiente gestión" de los recursos humanos se suma "el abandono generalizado de la Policía Local en materia de instalaciones, una situación que CSIF viene denunciando reiteradamente".

En este sentido, el sindicato pone el foco "en las graves deficiencias del vestuario femenino, que no fue actualizado en su momento como sí ocurrió con los dos vestuarios masculinos".

Actualmente, los servicios del vestuario femenino "no funcionan adecuadamente, obligando a las agentes a tener que acudir a otros baños del edificio para poder utilizarlos, una situación inadmisible que vulnera la dignidad, la igualdad y las condiciones laborales básicas del personal".

CSIF considera "inaceptable" que, "mientras se improvisan soluciones provisionales en los puestos de mando, se mantengan unas instalaciones obsoletas y en mal estado, especialmente cuando afectan de manera directa a las condiciones laborales y a la igualdad entre hombres y mujeres dentro del cuerpo policial".

En la práctica, este modelo de gestión "no garantiza la profesionalización del servicio ni unas condiciones de trabajo dignas, contradiciendo los principios de capacidad, mérito, experiencia, especialización y respeto al personal que deben presidir la organización de la Policía Local".

Por todo ello, desde CSIF se solicita:

1.La revisión y modificación inmediata de la convocatoria de las plazas de Subinspector de la Policía Local.

2.El establecimiento como requisito obligatorio de la titulación legalmente exigida y la pertenencia previa a la escala de Oficial o equivalente como mando inmediato inferior.

3.La garantía de una promoción interna coherente, profesional y basada en la experiencia real de mando.

4.La regularización de las actuales comisiones de servicio que han superado el tiempo máximo permitido, evitando el abuso de figuras provisionales.

5.La mejora urgente de las instalaciones de la Policía Local, en especial la adecuación y reparación inmediata del vestuario femenino, garantizando condiciones dignas, funcionales e igualitarias.

6.La preservación de la dignidad, funcionalidad y autoridad del puesto de Subinspector dentro de la estructura de la Policía Local.