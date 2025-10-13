CSIF critica la "falta de transparencia" en la lista de empleo temporal "de pinches" del SERIS

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado una "nueva falta de palabra en los compromisos adquiridos de los gestores del SERIS". En varias Mesas Sectoriales conjuntas con los Sindicatos, uno de los compromisos adquiridos por el SERIS fue "la publicación de las Listas de Empleo Temporal de cada categoría profesional, una vez finalizados los procesos de concurso-oposición correspondientes, pero como viene siendo habitual, el SERIS no cumple con su palabra".

El sindicato, en un comunicado, ha indicado que "es conocedor de que se están realizando llamamientos desde el Servicio de Bolsa de Empleo del Hospital San Pedro, a profesionales de la categoría de Pinche de la segunda Lista de Empleo Temporal (LET) sin estar oficialmente publicada".

En la página de www.riojasalud.es "únicamente está publicado el listado provisional de méritos de esta segunda LET, es decir, el proceso de conformación de la lista no ha finalizado ni se ha publicado.

Por ello, piden "la inmediata publicación de la 2ª Lista de Empleo Temporal de la categoría de Pinche en el SERIS y que se paralicen los llamamientos de los profesionales afectados hasta que se publique dicha Lista de Empleo Temporal de forma oficial, para garantizar la transparencia exigida en estos procesos".

Del mismo modo, CSIF exige que las listas de empleo temporal de todas las categorías del SERIS "se actualicen y se publiquen cumpliendo con la transparencia a la que el SERIS se había comprometido hace meses", ha finalizado.