CSIF critica "graves irregularidades laborales" con una trabajadora de la Delegación del Gobierno

Fachada de la Delegacion del Gobierno en La RIoja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha criticado "las graves irregularidades laborales que se están cometiendo en por parte de la Delegación del Gobierno en La Rioja". Concretamente, una trabajadora del área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en La Rioja "ha sufrido una vulneración de un derecho laboral previamente reconocido".

Han señalado que la trabajadora tenía reconocida la jubilación anticipada y la persona que la iba a sustituir (relevista) fallece. La Delegación del Gobierno "no actúa correctamente y no busca candidatos en la Oficina de Empleo, tal y como establece la normativa, sino que obligan a la trabajadora a incorporarse al cien por cien de la jornada".

CSIF ha lamentado lo que "se considera una grave irregularidad por parte de la Delegación del Gobierno ya que no se ha sustituído al relevista, se ha obligado a la trabajadora a realizar la jornada completa a pesar de tener reconocida su jubilación anticipada parcial y no se ha responsabilizado del reintegro de la pensión a tiempo parcial que la Seguridad Social ha solicitado como percepción indebida a la trabajadora".

El sindicato manifiesta que "se ha vulnerado el principio de igualdad ya que la misma Administración Central aplica reglas distintas en supuestos idénticos, ya que esta misma situación se ha producido en el Centro de Recuperación de Personas con Dispacidad Física (CRMF) y se ha cumplido la normativa de manera escrupulosa".

CSIF ha criticado "esta doble vara de medir de la Delegación del Gobierno, en lo que considera que hay trabajadores públicos de primera y otros de segunda o tercera categoría".

Por ello, "solicita la rectificación inmediata del derecho reconocido a esta trabajadora y la indemnización por los perjuicios ocasionados por la Delegación del Gobierno, tanto económicos como de salud ya que esta discriminación ha repercutido en la salud mental de la trabajadora".

"No es de recibo que sea la propia Administración la que vulnera los derechos laborales repercutiendo en la salud mental de sus propios trabajadores", ha concluido el sindicato.