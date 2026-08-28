CSIF critica que personal de rehabilitación del Hospital San Pedro realiza su trabajo "en un trastero" - CSIF

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF critica "la grave pasividad y la absoluta falta de interés demostrada por la Administración del Servicio Riojano de Salud (SERIS) hacia la seguridad, la salud y la dignidad laboral de sus profesionales". "El caso del Servicio de Rehabilitación representa un ejemplo sangrante de esta desidia institucional", afirman en una nota de prensa.

Como recuerdan, el pasado 10 de marzo de 2026 se trasladó un comunicado formal a Salud Laboral alertando "de las pésimas condiciones en las que las fisioterapeutas del servicio se ven obligadas a desarrollar su trabajo diario: un cuarto destinado originariamente a almacén, sin climatización, sin renovación de aire y compartiendo espacio con aparatos de refrigeración y estanterías de depósito de material".

Ese mismo mes de marzo, la propia Unidad de Salud Laboral emitió una resolución rotunda en la que confirmaba que dicho habitáculo no reúne las condiciones óptimas de volumen, climatización ni renovación de aire exigidas por la normativa vigente para la estancia y desarrollo del trabajo de los profesionales.

"Lejos de solventar la situación con urgencia, la Administración dilató la respuesta hasta el Comité de Seguridad y Salud celebrado el 22 de junio de 2026, donde los responsables del SERIS se comprometieron a resolver el problema y acondicionar un espacio digno".

A punto de finalizar el mes de agosto, prosiguen desde el CSIF, "la situación sigue exactamente igual. Las fisioterapeutas continúan prestando asistencia en un entorno no apto, soportando temperaturas inadecuadas y una calidad de aire deficiente en pleno periodo estival, sin que la Administración haya movido un solo dedo para ejecutar las mejoras prometidas".

CSIF expone otro ejemplo que evidencia cuál es la consideración real que tiene la Administración del SERIS por la salud física y psicológica de sus trabajadores. "Es inaceptable que la propia Administración incumpla las resoluciones de su departamento de Salud Laboral y mantenga a personal sanitario trabajando en un trastero".

El sindicato exige "medidas urgentes como la reubicación inmediata y provisional de las profesionales afectadas a un espacio asistencial que cumpla estrictamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la habilitación definitiva de un puesto de trabajo adecuado. Es intolerable que se incumpla la ley por quien debería ser ejemplo de cumplimienro de la misma y referente en el buen trato a sus trabajadores". Una vez más y como ocurre en toda la Administración riojana "consejos vendo y para mí no tengo".