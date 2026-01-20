CSIF critica que las plantillas de los organismos dependientes del Estado "están por debajo del mínimo obligatorio"

Archivo - Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado "la grave situación de las oficinas de la Administración General del Estado en La Rioja por la falta de recursos humanos en las mismas". La Administración Pública "está utilizando de manera recurrente contratos de corta duración para sustituir puestos estructurales, en lugar de cubrir las plazas vacantes".

"Esta falta de personal es muy preocupante en organismos como FOGASA que depende del Ministerio de Trabajo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores", ha manifestado el sindicato.

En las Oficinas de Prestaciones del SEPE "no hay técnicos de prestaciones y actualmente los auxiliares y administrativos están realizando funciones superiores a las de sus puestos, sin retribución por las mismas". La oficina de atención telefónica a los ciudadanos (Ratel) "también está bajo mínimos de 6 puestos solamente hay 2 plazas cubiertas".

En Inspección de Trabajo "está ausencia de personal genera retrasos, sobrecarga laboral y afecta a la calidad del servicio provocando la ralentización en la resolución de expedientes, a pesar de los intentos de agilización administrativa por parte de los pocos recursos en las mismas".

Así mismo, "son organismos poco atractivos para los trabajadores, porque los complementos específicos en los mismos puestos de trabajo son muy inferiores con respecto a otros ministerios, algo que CSIF lleva años denunciando y reclamando la equiparación salarial".

La "sobrecarga laboral como consecuencia de la insuficiencia de plantillas, falta de personal, jornadas prolongadas y precariedad, está generando estrés, ansiedad y afecta la calidad del Servicio que se presta a los ciudadanos y a la salud de los empleados públicos", ha señalado CSIF.

Por ello, el sindicato exige a la Delegada del Gobierno y al Ministerio de Trabajo la cobertura de plazas vancates de todos los organismos pertenecientes a la Administración del Estado y la equiparación salarial de los trabajadores ya que "es de justicia que a igual trabajo, igual Salario".