CSIF critica "la situación de ruina" en la que se encuentran algunos vestuarios de personal del Hospital San Pedro - CSIF LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este jueves de "la ruinosa situación de los vestuarios del personal del Hospital San Pedro que se encuentran en la planta baja, al lado del Servicio de Cocina".

En estas instalaciones donde se cambia el personal para ponerse los uniformes de trabajo, "las placas de los techos se caen, dejando colgando cables y por donde se forman verdaderas cascadas de agua cuando llueve, con la peligrosidad de que los profesionales sufran caídas al estar el suelo totalmente resbaladizo".

Por otro lado, "estos habitáculos no disponen de calefacción y si a este hecho se le une la continua humedad que provoca el agua, el ambiente es insalubre y no cumple con la normativa en Prevención de Riesgos Laborales".

Este hecho "se une a las múltiples denuncias que CSIF lleva años realizando sobre la situación de abandono de las infraestructuras del Hospital San Pedro, en las que la falta de mantenimiento pone en peligro la salud y la integridad tanto de trabajadores como de usuarios del centro sanitario".

CSIF exige a la consejera de Sanidad que "además de anunciar a bombo y platillo la ampliación de centros como el CIBIR o el CARPA y la creación de la Facultad de Medicina, se preocupe de mantener en condiciones óptimas los centros que actualmente están dotados de profesionales y dando servicio a los ciudadanos".

"No se puede tolerar que los profesionales de la sanidad riojana tengan que cambiarse en estas instalaciones tercermundistas. CSIF exige por enésima vez que se respete a los profesionales y que se haga un verdadero mantenimiento de las infraestructuras de la sanidad riojana", finalizan desde el sindicato.