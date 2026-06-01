CSIF critica "la vergonzosa situación del CRMF de Lardero debido a la falta de personal"

Archivo - Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios demanda a la Delegación del Gobierno en La Rioja "medidas urgentes ante la grave situación de precariedad laboral que sufren los trabajadores en el CRMF de Lardero por la falta de personal".

El "abandono y la situación insostenible" del CRMF de Lardero se viene agravando progresivamente en los últimos años, destacando "la alta precariedad laboral en casi todos los puestos de trabajo: camareras, TCAES, gobernantas y ordenanzas".

CSIF señala que esta situación provoca "plantillas exhaustas, sobrecarga laboral y falta de cobertura de vacantes, lo que deriva en una situación insostenible". Se siguen cubriendo con contratos temporales de corta duración -los llamados cupos-en algunos casos de solamente un mes, puestos vacantes tanto en camareras, como en TCAES.

Esta situación "lleva a una disminución de la calidad de la atención y al agotamiento del personal, que se ve obligado a incrementar el trabajo por necesidades de servicio, para cubrir ausencias". La vida de los empleados se ve afectada por la fatiga física y mental, haciéndose imposible la conciliación de la vida familiar, que también se ve altamente resentida", explica el sindicato independiente.

El CRMF de Lardero tiene en la actualidad más de 21 vacantes sin cubrir perteneciendo a los centros de referencia nacional que prestan asistencia durante 24 horas los 365 días del año. Estas vacantes día a día van creciendo, bien por jubilaciones, bien por traslados del personal a otros organismos.

CSIF lleva meses manifestando la "grave situación de personal" que se está viviendo en el centro dependiente del IMSERSO. Ha recordado que no firmó los calendarios de trabajo al comienzo del año 2026 ya que no se garantizaban unos servicios mínimos, máxime cuando el servicio se presta a personas dependientes y con discapacidad.

"Esta falta de personal hace que el centro no pueda ofrecer los servicios adecuadamente, una situación vergonzosa, intolerable e incomprensible", han apuntado.

CSIF exige a Delegación de Gobierno que "el centro del Imserso sea considerado urgentemente como sector prioritario y se autoricen los créditos necesarios desde Función Pública para dotar las vacantes de personal".