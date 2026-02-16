CSIF denuncia que faltan por cubrir mas del 30% de los operarios del CEE Marqués de Vallejo

Archivo - Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que faltan por cubrir mas del treinta por ciento de los operarios del Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo.

En nota de prensa, ha informado de que faltan tres operarios de los ocho que componen la plantilla; una situación, ha dicho, "que se prolonga desde hace meses".

Ha añadido que esta misma problemática se está produciendo también en el cuerpo de ATE de este mismo centro, "donde las bajas llevan mucho tiempo sin cubrirse".

Esta "falta de personal", ha dicho, "está generando una sobrecarga de trabajo inasumible para los trabajadores que permanece en el centro, deteriorando las condiciones laborales y afectando directamente a la calidad del servicio que se presta".

Los trabajadores, ha añadido, "están asumiendo funciones y responsabilidades adicionales sin refuerzo alguno, lo que evidencia una preocupante falta de planificación y gestión por parte de la Administración y, en concreto, de la Dirección General de Función Pública".

El sindicato ha recordado que ha denunciado esta situación "en muchas ocasiones" ya que, ha señalado, "no es puntual, sino que responde a una dinámica reiterada en distintos ámbitos de la Administración, donde las bajas por enfermedad, jubilaciones o permisos prolongados no se están cubriendo en tiempo y forma".

CSIF ha exigido que Función Pública proceda a la cobertura inmediata de las vacantes y bajas existentes, "garantizando así tanto los derechos laborales de los trabajadores como la adecuada prestación del servicio público".

"No se puede seguir sosteniendo el funcionamiento de los centros públicos a costa del esfuerzo y la sobrecarga permanente de sus plantillas", ha aseverado.