CSIF denuncia ante Inspección de Trabajo "las altas temperaturas de la oficina del SEPE y del SAC"

Archivo - Logo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). - CSIF - Archivo

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha denunciado "las elevadas temperaturas que soportan los trabajadores del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de Calahorra y el personal de Administración General del Estado en la oficina del SEPE".

En este centro de trabajo, informan en un comunicado, los trabajadores llevan años viviendo una situación que dificulta el normal desarrollo de la jornada laboral, el desempeño de sus funciones y repercute tanto en su bienestar como en la atención que reciben los ciudadanos".

CSIF expone que las condiciones ambientales de las dependencias "no son las adecuadas para el trabajo de oficina, especialmente durante los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas , a primera hora de la mañana del jueves 30 de julio, la temperatura en la oficina alcanzaba los 31,2º".

Esta situación "afecta a la salud de los trabajadores y supone un incumplimiento de las condiciones que deben garantizarse en los lugares de trabajo".

Como indica el sindicato, esta situación no es nueva, "ya que fueron denunciadas por CSIF durante el verano del año pasado, sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución definitiva".

La normativa de prevención de riesgos laborales establece que los espacios destinados a trabajos sedentarios, como las oficinas, deben mantener unas condiciones térmicas adecuadas entre 17º - 27º exigidas por el RD 486/ 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

CSIF solicita a la Administración "una actuación inmediata para solucionar el problema, reclamando la revisión del sistema de climatización y la adopción de las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras".

El delegado de prevención de riesgos laborales de CSIF para los trabajadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja ya tiene conocimiento de esta situación y ha iniciado las actuaciones correspondientes para exigir una solución inmediata a este problema denunciando esta situación en el Servicio de Prevención de Riesgos de la CAR.

Por otra parte, también se ha interpuesto una denuncia en la Inspección de Trabajo para que se solucione este tema en las dependencias del SEPE que comparten instalaciones.

CSIF confía en que esta situación se resuelva "con la mayor rapidez posible, evitando que las altas temperaturas continúen afectando al personal y al correcto funcionamiento de un servicio esencial para la ciudadanía".