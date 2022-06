CSIF entrega a Educación una estufa para que empatice con alumnos en clase: "A estas temperaturas no se puede estar"

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector de la Enseñanza del sindicato CSIF han hecho entrega esta mañana en la Consejería de Educación de una estufa así como de las denuncias de los docentes de 'estrés térmico' que se viven en las aulas riojanas por las altas temperaturas. "Nuestros alumnos y nuestros docentes no pueden trabajar en estas situaciones", ha criticado el responsable del sector de Educación, Francisco Gallardo.

De esta manera, pasadas las 12,00 horas de este viernes, representantes del CSIF han entregado de forma simbólica esta estufa "por si el consejero tiene a bien empatizar con los alumnos, enchufarla, y ver si así se puede concentrar y aguantar en su centro de trabajo".

En los documentos entregados, Gallardo ha explicado que se recogen las denuncias de varios centros públicos donde se ponen de manifiesto las altas temperaturas que están sufriendo "que superan los 27, 30 e incluso los 33 grados de estos días pasados".

Todo ello, ha indicado, "pone en evidencia que no se puede dar docencia y que los alumnos no pueden aguantar en las clases con esas temperaturas y esas aglomeraciones".

"FALTA DE PREVISIÓN E INVERSIÓN"

En el escrito entregado también reivindican desde CSIF "la falta de previsión e inversiones así como la falta de adaptación de las aulas a la nueva situación del cambio climático".

Como ha indicado, "esto no es la primera vez que pasa, ya lo hemos visto en años pasados y desde CSIF llevamos anunciándolo meses. Sabíamos que iba a pasar y así ha sido". Encima -ha añadido- "parece que lo peor está por llegar".

También solicitan "más inversión pública así como una adaptación de las aulas o nuevas medidas para evitar estas situaciones".

Desde CSIF también critican "el acto desafortunado de no reducir la jornada escolar en junio. La evidencia es que las aulas, los alumnos y los docentes están haciendo lo imposible por dar clases ante una situación asfixiante y agobiante".

"ESPERAMOS QUE EL CONSEJERO TOME CONCIENCIA"

Con este acto simbólico, ha indicado Gallardo, "esperemos que el consejero de Educación tome conciencia y que el Gobierno regional, en sus futuros presupuestos, adapte las aulas a los nuevos tiempos, que incorpore aire acondicionado en las aulas o realice una modificación del calendario escolar. No se puede trabajar y nuestros hijos no pueden estar así".

Además, ha indicado, "nosotros ya lo expusimos y entregamos 600 firmas de docentes con experiencia en años pasados para que se incorporase una pequeña reducción de la jornada en las horas de máximo calor como ocurre en otras comunidades autónomas limítrofes. Pero no nos han hecho caso".

Una vez más, ha proseguido, "se pone en evidencia la situación de las aulas porque no hay una previsión de poder bajar las temperaturas e incluso en algunos centros han tenido que salir al patio a dar clases. A 30 grados no se puede trabajar y nuestros hijos no merecen esta situación".

Ante esta situación, desde CSIF esperan que "el consejero reaccione" y "diga algo, porque no puede ser".

"En junio a estas temperatura no se puede estar en el aula y los gestores y gobernantes tienen que pensar y cumplir su función para que no se amparen detrás del despacho. El Gobierno de La Rioja tiene que reaccionar y adaptar la situación actual".