CSIF invita al PSOE de La Rioja "a exigir al Gobierno Central un acuerdo en sanidad"

Archivo - Un médco con un paciente - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) "se congratula de que el PSOE de La Rioja a través de las declaraciones realizadas en el día de ayer por su diputado Miguel González de Legarra, vea con buenos ojos el acuerdo de mejoras para el personal del SERIS firmado por el Gobierno de La Rioja y esta organización sindical entre otras".

En un comunicado, el sindicato ha apuntado que la administración riojana "ha entendido la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal del SERIS en muchos de los conceptos que son competencia de esta Administración y se ha firmado un acuerdo que es el mejor conseguido en los últimos veinte años".

Con este acuerdo CSIF "también comparte las palabras del diputado del PSOE de La Rioja, el cual mostraba su esperanza de que sirva para rebajar la tensión existente en la sanidad pública riojana y que se comiencen a resolver los problemas de estos profesionales".

Por otro lado, el sindicato recuerda al PSOE de La Rioja que "las reivindicaciones no son sólo de carácter regional y parte de los problemas más importantes como son las retibuciones básicas, vienen determinadas por el Ministerio de Sanidad". Por este motivo CSIF "invita al PSOE de La Rioja que haga extesivas sus esperanzas de mejorar la conflictividad y tensión en la sanidad riojana y le comente a sus compañeros del Gobienro nacional que tomen ejemplo del Gobierno de La Rioja y negocie un acuerdo de mejoras".

"No se puede criticar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ya que un acuerdo a nivel Ministerio, rebajaría la tension de la sanidad en todo el territorio nacional", han señalado, para a continuación, indicar que invita a los socialistas a que "presione al Gobierno Central para que ponga su granito de arena y negocie mejoras en sus competencias como el salario base,los trienios y los complementos de destino del todo el personal del SERIS. Así entre ambas Administaciones se conseguirá liberar la tensión sanitaria".