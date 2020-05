CSIF lamenta que el Diálogo Social "no haya tomado más medidas para frenar la gran escalada del paro en La Rioja"

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que "todos los esfuerzos e inversiones del Diálogo Social no hayan conseguido frenar la gran escalada del paro en La Rioja", donde la cifra de desempleo alcanza a 18.943 personas, un 18,09 por ciento más que en abril del año pasado, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al parecer, todos esos "grandes esfuerzos" de los que habla el consejero de Desarrollo Autonómico y que viene realizando el Gobierno regional en el marco del Consejo de Diálogo Social "no han servido de mucho", explican desde el sindicato.

"Tampoco está siendo efectivo el medio millón de euros de presupuesto con los que están dotadas las organizaciones que forman parte del mismo. Recordamos que 250.000 euros van a parar a la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y otros 250.000 euros se los reparten a partes iguales los dos únicos sindicatos que participan en este foro; es decir, UGT y CCOO", continúan.

En este mismo sentido, CSIF tampoco entiende cómo el Gobierno de La Rioja "no vaya a renovar los contratos de los 103 técnicos auxiliares de enfermería que contrató para combatir la crisis sanitaria del coronavirus y sólo renueve 30 de estos contratos temporales, como reconocía esta misma semana el portavoz de Gobierno".

Para el sindicato, "llama la atención que haya presupuesto para hablar de la necesidad de la reactivación económica y de reforzar la sanidad pública y al mismo tiempo se despida a unos profesionales que lo han dado todo y en las peores condiciones para salvar la vida a miles de ciudadanos".

CSIF manifiesta "su perplejidad" ante estas afirmaciones que, seguramente, "sembrarán el desconcierto entre profesionales y ciudadanos de la tercera comunidad más afectada por la pandemia del COVID-19. Sobre todo cuando oímos que otras comunidades van a seguir manteniendo a los profesionales sanitarios contratados durante esta crisis, al menos, hasta final de año".

En cambio, el portavoz del Gobierno de La Rioja decía que "si es necesario, se volverá a contratar" a los citados profesionales que no se les renovará su contrato, "como si fuesen necesarios para reforzar unas plantillas extenuadas por el esfuerzo realizado y lo que tienen por delante". En definitiva, como si fuesen trabajadores de "usar y tirar", indican desde el sindicato.

Según las manifestaciones del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, la Atención Primaria asumirá un papel muy relevante en la fase de desescalada. "Esto es deseable, pero solo posible si se dota a este nivel asistencial de los recursos humanos y medios materiales adecuados para afrontar la situación. Teniendo en cuenta que ni para una situación sanitaria normal dichos recursos y medios son los deseables, queda mucho por mejorar en poco tiempo ante el desafío de abordar el fin del confinamiento".

En este sentido, CSIF reclama "que se les renueve el contrato a todos los profesionales que el SERIS y Servicios Sociales contrataron para solventar los primeros embates de la crisis sanitaria".

Este sindicato entiende que esta medida "no sólo es una cuestión de agradecimiento al esfuerzo de estos profesionales sino que su renovación es absolutamente necesaria para reforzar la Atención Primaria durante la desescalada".

"No solamente continuará la asistencia por Covid-19 sino que además se abre un escenario con un pico en la demanda de atención sanitaria derivado del confinamiento y al resto de patologías previas a la pandemia; además de las numerosas intervenciones quirúrgicas y citas de diferentes especialidades que han tenido que ser aplazadas a causa del confinamiento", indican desde CSIF.

"Desgraciadamente, las listas de espera van a experimentar un aumento impresionante y no hay otra fórmula para atajar el problema que invertir en sanidad. Porque nos hemos dado cuenta de que teníamos los mejores profesionales pero no la mejor sanidad y desde luego no los mejores gestores", finalizan en su comunicado de prensa.