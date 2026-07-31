CSIF lamenta la "normalización" por parte de la gerente de AP de esperas de hasta 20 días para el Médico de Familia

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF alerta de "la alarmante situación que atraviesa la Atención Primaria en La Rioja" y critica "duramente la normalización de las listas de espera por parte de los responsables sanitarios".

Que la Administración asuma con naturalidad estos tiempos de espera "demuestra un desinterés preocupante por la calidad asistencial", afirman desde el sindicato en una nota de prensa.

"Esta mala gestión y la falta de cobertura de las vacaciones no solo privan a los riojanos de la atención que merecen, sino que derivan de forma inevitable en una sobrecarga extrema de otros recursos del sistema, como son los Servicios de Urgencias".

Además, indican, "no es de recibo soportar estos tiempos de espera para una cita con el Médico de Familia, que es el primer filtro para evitar el colapso de otros servicios sanitarios y el agravamiento de patologías".

Como aseguran, la Administración "sigue maquillando cifras y hoy desde CSIF se ha vuelto a comprobar que los tiempos de espera son desorbitados llegando a más de 20 días en centros como Cascajos, si bien en cierto que hay centros de salud muy bien gestionados como el de Haro en el que hay citas para el mismo día o pediatría en el centro de 7 Infantes".

CSIF recuerda que "esto no es algo ni nuevo ni puntual y que los trabajadores de la salud ya soportan una carga laboral desmedida en su día a día como para asumir, además, la inacción de quienes deben gestionar el sistema".

Sería "de vital necesidad" que la Administración también gestionara bien sus propios recursos humanos y colocase al frente de puestos de responsabilidad en la gestión de recursos tanto humanos como materiales "a profesionales que sepan hacer una gestión eficiente y eficaz, acorde al altísimo nivel retributivo, que paradójicamente estos puestos tienen, no así los médicos, enfermeras, TCAEs, celadores y el resto de profesionales de la sanidad riojana".

Disfrutar de las vacaciones es un derecho fundamental de los trabajadores para proteger la salud física y mental de quienes cuidan de los demás. "Es responsabilidad exclusiva de la Administración planificar y cubrir esos permisos. Si las esperas no son más altas de la media de nueve días es por el buen hacer de los profesionales con los que cuenta nuestra comunidad".

Asimismo, CSIF pone de relieve las "contradicciones" del Ejecutivo regional: "Mientras la Consejera de Salud daba a entender que la cobertura estival estaba resuelta dentro de su plan de contingencia, la realidad demuestra que solo se han aplicado "parches y remiendos", remedios que tristemente se están convirtiendo en una constante".

La Rioja cuenta con profesionales sanitarios de excelente cualificación, "pero la falta de incentivos y el maltrato institucional hacen que, al llegar el verano, prefieran migrar a comunidades autónomas limítrofes donde sí se les valora y se les ofrecen mejores condiciones laborales".

CSIF recalca que esta situación "es extensible a escuchar al resto de colectivos de la sanidad riojana. Con una reorganización adecuada de los recursos de los que disponemos, se podría ofrecer una mayor calidad asistencial a la ciudadanía. Buena muestra de ello es la iniciativa que recientemente han tomado los profesionales del Servicio de Oftalmología del Hospital San Pedro, solicitando reorganizar su propio servicio y que está a la espera de ver cuánto tarda la Administración en dar respuesta a esta petición y propuesta formal del colectivo a través de CSIF".