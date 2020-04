CSIF mantiene su crítica y pide al Ayuntamiento de Haro "mascarillas 'no mordazas' para su Policía Local"

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con los agentes de la Policía Local de Haro, salen al paso del desmentido del Ayuntamiento de Haro sobre la denuncia del sindicato de la escasez de medios de protección frente al coronavirus con las que está trabajando este colectivo. Pues bien, "este sindicato y los policías municipales jarreros mantienen su denuncia y contradicen las afirmaciones del tripartito al frente de este Consistorio".

Recordamos que CSIF "denunció ayer el gran peligro de contagio de COVID-19 al que se ven expuestos tanto los agentes de la Policía Local como el personal de la Brigada de Obras de Haro, al carecer de material y equipos de protección personal. Unas afirmaciones que el Ayuntamiento de Haro se apresuró ayer en desmentir".

En este sentido, los Delegados Sindicales, desde Jefatura de la Policía Local de Haro, ante el comunicado del tripartito de Haro, quieren manifestar que "desde principios de marzo , antes de que se decretase el estado de alarma, se empezó a demandar equipos de protección y ante el silencio por parte de la Administración se comenzó a buscar de manera urgente de forma particular".

En la Jefatura ya se disponía de guantes con anterioridad para la custodia de detenidos, el gel desinfectante lo proporcionó la empresa que gestiona la limpieza en la localidad, las gafas de protección se consiguieron en un bazar y las mascarillas la mayor parte han sido donadas por vecinos y empresas de Haro. Dicho material en exceso ha sido donado a diferentes asociaciones o centros como los Jazmines.

La Comunidad Autónoma "el único material que ha proporcionado es un buzo y alguna mascarilla quirúrgica, no apta para la prevención del virus. Si bien es cierto que por parte de la Concejala de Personal ha estado haciendo gestiones con la Comunidad Autónoma, siempre sin el resultado deseado", explican desde CSIF.

"En ningún momento se nos han proporcionado mascarillas homologadas para prevenir el Covid-19, siendo estas las FFP2 (N-95). Tampoco se facilita los datos de las personas infectadas para poder actuar en consecuencia en caso de no cumplir el confinamiento, algo esencial para que no se propague el virus", aseguran.

A pesar de las deficiencias en material y en efectivos ya que, a la ya mermada plantilla, se le suman cuatro agentes que han sido infectados por el virus Covid- 19, "están poniendo todo de su parte, doblando turnos en muchas ocasiones para seguir dando servicio las 24h los 7 días de la semana".

Es decir, "esta plantilla está en primera línea de la lucha contra el virus, redoblando esfuerzos, y con más de la cuarta parte de sus efectivos fuera de combate. Y encima, se les escatima medios".

Por todo ello, continúan, este sindicato no sale de su asombro "cuando desde este Ayuntamiento, como ya ha sucedido desde otras instancias, se le pide responsabilidad y que se contraste todos los puntos y den a conocer la realidad en todos sus términos".

A estas alturas, CSIF "no admite lecciones de responsabilidad por parte de la clase política en general, y la de este Ayuntamiento en particular, cuando en nuestro país el personal sanitario y el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son dos de los colectivos más castigados por la pandemia, y en muchos casos víctimas de la improvisación y poca diligencia de proveer de los equipos de protección necesarios por parte de sus empleadores".

"¿A qué clase de responsabilidad apelan? A la de estarnos callados y decir que "todo está bien y de que todo va a salir bien". Desde CSIF, estamos convencidos de que vamos a salir de esta, pero con mucho esfuerzo, dolor, sufrimiento y sacrificio de nuestros empleados públicos y los trabajadores que son los que de verdad están dejándose la piel en esta lucha", preguntan desde CSIF.

"En cuanto al rigor de la información que enviamos a los medios, todas nuestras denuncias se basan en testimonios directos de nuestros delegados y los trabajadores, como ésta", asegura el sindicato.

En muchas ocasiones, "esos testimonios no llegan a los medios de comunicación porque los trabajadores "tienen miedo" de cómo les va a sentar a sus empleadores y las repercusiones que puedan acarrear. Esto ocurre tanto en lo público como en lo privado. Tenemos cientos de denuncias que han sido acalladas porque los trabajadores no lo han pedido para no verse perjudicados. Incluso no hemos tenido que retractar por este mismo motivo".

"Y nos hablan de responsabilidad y rigor, con lo que está pasando... CSIF tiene la impresión de que a falta de mascarillas lo que se nos quieren poner son mordazas. Pues no lo van a conseguir. Este sindicato ya ha conseguido en los tribunales lo que se le negaba en sus reiteradas demandas ante las distintas administraciones. Y no renuncia a pedir otra clase de responsabilidades, cuando todo esto acabe", finalizan.