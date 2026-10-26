CSIF, UGT y COO critican la falta de transparencia del Ayuntamiento de Haro en la negociación sobre el servicio de aguas

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Haro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, integrantes de la mesa negociadora del Ayuntamiento de Haro, critican "la falta de transparencia y de información por parte de la corporación municipal en relación con el futuro del servicio municipal de aguas".

En diversas reuniones mantenidas con los concejales responsables del área, las organizaciones sindicales han solicitado información concreta sobre la posible externalización del servicio, sin haber recibido respuestas claras ni documentación suficiente para conocer los planes del Ayuntamiento. Esta falta de información "impide desarrollar una negociación real, transparente y con garantías".

A esta situación se suma que el Ayuntamiento está contactando por separado con los dos trabajadores del servicio de aguas, convocándolos individualmente y sin acompañamiento sindical. Las organizaciones consideran "especialmente preocupante que, según la información que trasladan los trabajadores, estas actuaciones se estén produciendo en un contexto que perciben como intimidatorio".

CSIF, UGT y CCOO entienden que estas prácticas generan "incertidumbre entre la plantilla y dificultan que el futuro del servicio se aborde con la transparencia y la participación que requiere una cuestión de interés público".

"No se puede hablar de negociación mientras se oculta información a la representación sindical y se aborda por separado a los trabajadores afectados sin ofrecer las debidas garantías".

CSIF, UGT y CCOO manifiestan su rechazo a la externalización del servicio municipal de aguas en los términos que se están planteando. Consideran que el Ayuntamiento "debe mantener la gestión pública del servicio y conservar a los dos trabajadores municipales que actualmente lo desempeñan".

Como alternativa, y con el objetivo de garantizar la continuidad y la cobertura del servicio, los sindicatos contemplan como máximo un sistema híbrido que mantenga a ambos trabajadores en la plantilla municipal y permita contratar externamente la cobertura de las guardias. "Esta propuesta busca preservar el empleo público, mantener el conocimiento y la experiencia acumulados por los trabajadores y garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía, sin renunciar a buscar soluciones organizativas para atender las necesidades de cobertura".

Las organizaciones sindicales critican asimismo "las dificultades que está poniendo el Ayuntamiento para avanzar en la negociación. Como último ejemplo, señalan la convocatoria de una reunión de la mesa negociadora con menos de 24 horas de antelación, un plazo que consideran insuficiente para preparar adecuadamente los asuntos que deben tratarse y que, según sostienen, incumple las exigencias normativas aplicables".

Para los sindicatos, este modo de proceder "no favorece el diálogo ni permite abordar con rigor una decisión que puede tener consecuencias directas sobre los trabajadores afectados y sobre la forma en que se presta un servicio municipal esencial".

CSIF, UGT y CCOO reclaman al Ayuntamiento de Haro "que facilite toda la información relativa al futuro del servicio de aguas, que abandone cualquier práctica que pueda generar presión o intimidación sobre los trabajadores y que garantice una negociación efectiva con la representación sindical".

Las tres organizaciones consideran "imprescindible que cualquier decisión sobre el servicio se adopte con información suficiente, transparencia y respeto a los derechos de la plantilla, teniendo en cuenta también el interés general de la ciudadanía de Haro".

El futuro del servicio municipal de aguas no puede decidirse de espaldas a los trabajadores ni a sus representantes. La ciudadanía merece conocer qué modelo de gestión pretende implantar el Ayuntamiento, qué razones lo justifican y qué consecuencias tendría para el empleo público y la prestación del servicio.

UGT, CCOO y CSIF reiteran su disposición "al diálogo, pero advierten de que negociar exige voluntad real, información veraz y condiciones que permitan a todas las partes defender sus posiciones con garantías".