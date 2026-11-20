Cuarenta mujeres del vino de Burdeos y Rioja Alta se reúnen en Haro para compartir experiencias y establecer conexiones - CÓDIGOZETA

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

En torno a cuarenta mujeres profesionales del sector del vino y del enoturismo de Burdeos y Rioja Alta se han reunido este viernes en el Palacio de Bendaña de Haro para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y favorecer nuevas relaciones profesionales entre ambos territorios.

La jornada ha sido organizada por la Cámara de Comercio de La Rioja y la Cámara de Comercio e Industria de Burdeos-Gironda, dentro de la red internacional Great Wine Capitals Global Network, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA).

El encuentro ha contado con la presencia de nueve profesionales francesas pertenecientes a Women in Wine Tourism, una asociación creada en Burdeos en 2005 que reúne actualmente a más de 200 mujeres vinculadas al mundo del vino y del turismo.

Durante la sesión, las participantes han tenido la oportunidad de conocer diferentes experiencias relacionadas con la gestión de bodegas, la comunicación, la comercialización, la formación enológica y el desarrollo de propuestas enoturísticas. La jornada ha incluido también un intercambio relacional y para facilitar el contacto, a todos los niveles, entre las profesionales de Burdeos y Rioja Alta.

El encuentro se ha desarrollado en el marco de 'Protagonistas: mujer, territorio y cohesión social' un proyecto impulsado por ADRA, Fundación "la Caixa" y el Ayuntamiento de Haro para visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo rural, fomentar su participación y generar nuevas oportunidades en Rioja Alta.

La iniciativa ha permitido poner en común experiencias de dos territorios con una importante tradición vitivinícola y reforzar el valor de la colaboración entre mujeres como motor de actividad económica y desarrollo territorial.