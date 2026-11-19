LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

En torno a cuarenta mujeres profesionales del sector del vino y el enoturismo de Burdeos y La Rioja Alta se reunirán este viernes, 20 de noviembre, en Haro, en la Sala Faro del Palacio de Bendaña, desde las 11 horas, en un encuentro para favorecer el intercambio profesional, desde la gestión de bodegas y la comercia-lización hasta la comunicación, la formación y la creación de experiencias turísticas.

El encuentro está organizado por la Cámara de Comercio de La Rioja y la Cámara de Comercio e Industria de Burdeos-Gironda, dentro del comité Bilbao-Rioja de Great Wine Capitals Global Network, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) y dentro del marco del proyecto Protagonistas: mujer, territorio y cohesión social.

Las profesionales francesas pertenecen a la asociación 'Women in Wine Tourism', que nació en Burdeos en 2005 para 'conectar a mujeres que trabajan en el sector del vino y el turismo'. En la actualidad la componen más de 200 profesionales de perfiles muy diversos. Nueve de ellas, en representación de toda su comunidad, se desplazarán a La Rioja y narrarán su historia individual y colectiva, como forma de desarrollo y de diferenciación, a las mujeres riojanas.

El encuentro se enmarca también en las relaciones de cooperación impulsadas a través de Great Wine Capitals Global Network, la red internacional que engloba a once grandes regiones vitivinícolas del mundo y de la que forma parte la Cámara de Comercio de La Rioja, a través del comité Bilbao-Rioja. Esta red, coordinada por la Cámara de Comercio de Burdeos, promueve el intercambio de conoci- mientos y la colaboración entre destinos vinculados al vino, como sucede en este evento.

La sesión contará con la participación de la alcaldesa de Haro, la consejera de Industria, Innovación y Trabajo Autónomo y los responsables de ADRA y del proyecto, Protagonistas: Mujer, Territorio y Cohesión Social.

Por su parte, las actividades de la Cámara de Comercio de La Rioja en Great Wine Capitals están patrocinadas por el Gobierno de La Rioja.

'WOMEN IN WINE TOURISM'

'Women in Wine Tourism' se creó en Burdeos en 2005, para conectar a mujeres que trabajan en el sector del vino y el turismo. Actualmente reúne a más de 200 profesionales de perfiles muy diversos, entre ellas responsables de bodegas, guías turísticas, especialistas en comunicación, agencias de viajes, periodistas y representantes de instituciones vinculadas al enoturismo.

Su origen responde a la creación de un espacio de encuentro entre profesionales que, pese a compartir sector, no siempre tenían oportunidades de conocerse e intercambiar experiencias.

Desde 2021, el colectivo está coordinado por Pauline Versace, profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación y el turismo del vino.

Entre sus principales actividades destacan los encuentros que organiza cuatro veces al año en diferentes espacios enoturísticos de Burdeos para conocer de primera mano el trabajo de otras profesionales y descubrir nuevos proyectos.

La delegación que visitará Haro está integrada por nueve mujeres con experiencia en ámbitos como la gestión de bodegas, la sumillería, el enoturismo, la comunicación, la formación enológica y las visitas turísticas: Chloé Bruyas, Sandrine Faiveley, Véronica Wells, Élodie Rolland, Mounia Pommies, Sandrine Chamfrault, Nathalie Escuredo, Marie Hallier y Pauline Versace.

PROTAGONISTAS: MUJER, TERRITORIO Y COHESIÓN SOCIAL

El encuentro se desarrolla en el marco de 'Protagonistas: mujer, territorio y cohesión social', un proyecto impulsado por ADRA, Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Haro, que trabaja para dar visibilidad a las mujeres en el desarrollo de Rioja Alta y favorecer su participación en la vida económica y social del territorio.

La iniciativa parte de la importancia de reconocer el talento, la experiencia y la capacidad de iniciativa de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural para intervenir y asegurar su continuidad. El proyecto se encuentra en su segunda anualidad y está previsto que continúe hasta 2028 con diferentes actividades orientadas a este fin.