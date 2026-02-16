La Cuaresma de Logroño 2026 contará con más de cuarenta actos - DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño, junto con las once cofradías que la componen, han preparado un extenso programa con más de cuarenta actos para la Cuaresma que comienza este próximo Miércoles de Ceniza.

A mediodía del miércoles 18 de febrero, en el Ayuntamiento, será la presentación del cartel, obra del pintor logroñés Jesús Domingo.

La Hermandad rendirá homenaje a los hermanos veteranos, con 50 años de pertenencia a sus cofradías, el sábado a las 20,30 en Palacio.

Como novedades aparecen la celebración del 25 aniversario de la banda de la cofradía del Descendimiento en la tarde del 28 de febrero; ese mismo día tendrá lugar la procesión extraordinaria del Cristo de la Reconciliación, por el entorno de la parroquia de Valvanera, con motivo de los 25 años de incorporación a la procesión.

De igual modo, el traslado procesional de los pasos de las cofradías de la Flagelación y de la Entrada desde sus ubicaciones actuales al templo de Santa Teresita se celebrará el próximo 14 de marzo, acompañadas por sus bandas.

Por último, la víspera del Domingo de Ramos, la imagen del Cautivo se trasladará hasta la Redonda a las 20 horas.

Junto con diversos conciertos, exposiciones y celebraciones piadosas, continúan un año más los ensayos solidarios, sumándose una cata benéfica organizada por la cofradía de la Santa Cruz a favor de la ONG SED.

Para contribuir a las obras de la iglesia de Santa Teresita, el 28 de marzo, a mediodía, la banda de la cofradía de la Flagelación ha organizado un concierto benéfico, que se prolongará con un pincho en el parque Gallarza.

Esa misma mañana, a las once, se bendecirá en Santa Teresita la nueva imagen de María Santísima del Amor, que permanecerá en besamanos durante toda la jornada.

El pregoncillo de la Semana Mayor será el 27 de febrero en la Residencia de la Santa Cruz mientras que la nueva edición de 'Sentimos la Pasión' será el 7 de marzo en la iglesia de Santiago, con el Nazareno convertido en centro de referencia sensorial de la Semana Santa.

Al igual que en otras ocasiones, la Semana Santa de Logroño adquirirá proyección nacional al presentarse en Salamanca el sábado 21 de marzo, en un marco tan solemne como el Aula Magna de la Universidad Pontificia.

Por último, el encargado de pronunciar el tradicional pregón de la Semana Santa logroñesa será el obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, monseñor Santos Montoya. Tendrá lugar en la iglesia de Santiago el Real el jueves 26 de marzo a las ocho de la tarde.