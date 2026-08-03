Cuatro detenidos tras un apuñalamiento en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes como presuntos responsables de un apuñalamiento ocurrido el pasado 29 de julio en Logroño, en el que dos jóvenes resultaron heridos por arma blanca. Los hechos tuvieron lugar sobre las 21,25 horas, cuando la Sala CIMACC-091 recibió un aviso del Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertando de una reyerta entre varias personas en las inmediaciones de la Avenida Navarra.

A la llegada de las patrullas, los agentes localizaron a dos varones con heridas por arma blanca, a quienes prestaron una primera asistencia hasta la llegada de los servicios sanitarios. Posteriormente ambos fueron trasladados al Hospital Universitario San Pedro. Uno de ellos precisó intervención quirúrgica, mientras que el segundo fue asistido de lesiones de menor consideración.

INVESTIGACIÓN RÁPIDA Y COORDINADA

Las primeras pesquisas permitieron determinar que el enfrentamiento se inició tras una discusión entre dos grupos de jóvenes cuando regresaban de las piscinas municipales de Las Norias a bordo de un autobús urbano de la línea 9.

Una vez descendieron del vehículo en una parada de la Avenida Viana, la discusión derivó en una agresión con arma blanca, tras la cual los autores huyeron del lugar.

La investigación fue asumida de inmediato por la Brigada Provincial de Policía Judicial, que desarrolló numerosas gestiones encaminadas a identificar a los responsables en un corto espacio de tiempo.

La colaboración ciudadana resultó determinante para el esclarecimiento de los hechos, incluida una grabación realizada por un testigo presencial, que permitió orientar las primeras líneas de investigación.

EL PRESUNTO AUTOR MATERIAL INGRESA EN PRISIÓN PROVISIONAL

Las distintas diligencias permitieron identificar al presunto autor material de las puñaladas, así como a otros tres jóvenes por su presunta participación y colaboración en los hechos. Como resultado de la investigación, el día 31 de julio fueron detenidos los cuatro presuntos implicados.

El presunto autor material fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional. Los otros tres detenidos, tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana constituye un elemento esencial para el esclarecimiento de los delitos. La rápida comunicación de los hechos al "091", la aportación de información y de pruebas, como fotografías o vídeos captados por testigos, pueden resultar determinantes para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad judicial. En este caso, la colaboración de los ciudadanos contribuyó al rápido esclarecimiento de los hechos.