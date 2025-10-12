Cuatro heridos leves tras la colisión de dos vehículos en la LR-137, cruce con la N-232, en Fuenmayor

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas resultaron heridas leves la pasada noche tras la colisión de dos turismos en la LR-137, cruce con la N-232, en la localidad riojana de Fuenmayor.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar alrededor de las 21,00 horas de ayer, sábado, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil y del servicio de mantenimiento de carreteras ACEINSA.

Se movilizaron también los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, los cuatro heridos leves fueron trasladados al Hospital Viamed Los Manzanos.