Cuatro líneas de autobús urbano de Logroño se verán afectadas el domingo debido a una manifestación

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales el domingo 8 de noviembre, entre las 12 y las 13 horas, con motivo de una manifestación programada.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.
Las líneas afectadas, en concreto, son:
Línea 2: en dirección Yagüe-Varea: Gran Vía - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz. Y en dirección Varea - Yagüe: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía.
Línea 5: en dirección Madre de Dios - Valdegastea: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana. Y en dirección Valdegastea - Madre de Dios: Vara de Rey - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.
Línea 9: en dirección Pradoviejo - Las Norias: Vara de Rey - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Y en dirección Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - Avenida Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - Doce Ligero - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Vara de Rey.
Línea 10: en dirección Hospital San Pedro - El Arco: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía. Y en dirección El Arco - Hospital San Pedro: Gran Vía - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.