CUCO saca a Avenida Portugal diseños de alumnos de ESDIR y D'Elhuyar en un nuevo acto para dinamizar el comercio local - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La calle permanecerá cortada al tráfico desde las 14,00 y hasta las 21,30 horas del próximo sábado, 18 de octubre

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos y exalumnos de la ESDIR y del IES D'Elhuyar presentarán sus colecciones de moda a pie de calle en una gran pasarela ubicada en la Avenida Portugal de Logroño (frente al pasaje que une con Gran Vía) el próximo sábado, 18 de octubre, a partir de las 18,00 horas.

Tras el éxito del pasado sábado con el desfile de moda de colecciones de ropa de 10 comercios locales en el Paseo de las Cien Tiendas, la iniciativa Cultura de Comercio 'CUCO' da un paso más para dinamizar el comercio local en pleno corazón logroñés. En este caso serán los propios estudiantes quienes puedan ofrecer el trabajo realizado en sus centros en los últimos años.

A causa de este evento el tráfico en Avenida Portugal permanecerá cerrado desde las 14,00 y hasta las 21,30 horas del próximo sábado.

Así lo han presentado, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, junto al director general de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Florencio Nicolás, y el organizador y presentador del acto, Eduardo Viladés. La gala de la moda 'CUCO 2025' será un nuevo escaparate para animar a logroñeses y visitantes a realizar comercio de ciudad.

TALENTO EMERGENTE

En esta ocasión, ha explicado Sáinz, "el protagonismo será para el talento emergente, con una pasarela dedicada a la creatividad y el talento local".

Con esta iniciativa -prosigue- "CUCO vuelve a demostrar que la cultura y el comercio pueden ir de la mano. Este tipo de actividades llenan de vida nuestras zonas comerciales y contribuyen a reforzar la economía local".

Además, Sáinz ha subrayado que el objetivo no es solo ofrecer ocio y cultura, sino también impulsar las ventas fuera de temporada y apoyar al comercio de proximidad.

Por ello "invito a todos los logroñeses y visitantes a disfrutar del excelente comercio que tenemos en la ciudad".

El concejal ha explicado que "esta cita es una nueva muestra del trabajo que estamos desarrollando junto a la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios y las comerciantes, con la vista puesta en la candidatura de Logroño como Ciudad Europea del Comercio 2028".

"Queremos recuperar el espíritu de una época en la que Logroño era un referente comercial en no sólo en toda la región sino también en ciudades limítrofes", ha concluido.

DINAMIZAR EL COMERCIO

Por su parte, Florencio Nicolás ha animado a logroñeses y visitantes a no perderse esta cita que dinamizará esta zona comercial de la ciudad. Son iniciativas "que no solo embellecen la calle sino que es una importante promoción para el comercio minorista y el comercio local que es lo que da vida a la ciudad. Es fundamental que la gente entre y que compre porque con su apoyo y con su compra apoya a la ciudad".

"Cuando la cultura, la música, el comercio y el diseño y la creatividad de los jóvenes se unen, estoy seguro que Logroño brillará con más fuerza", ha finalizado.

LA MODA TOMA AVENIDA PORTUGAL

Con todo ello, el centro de Logroño se vestirá de gala este sábado con la pasarela CUCO 2025 que comenzará a las 18,00 horas y que reunirá a seis diseñadoras tituladas por la ESDIR: María Fernández Basses, Paula Roncal, Mar Benito, Coral Montes, Alejandra López Oliván y Noelia Rodríguez. El evento contará también con el desfile de los estudiantes del IES D'Elhuyar, especializados en patronaje, y una entrevista en directo a Rebeca Fernández, directora del centro.

El broche final lo pondrá la reconocida modista polaca afincada en La Rioja René Esteya, quien presentará tres espectaculares vestidos de gala y dos diseños nupciales de alta costura.

La jornada culminará, a las 19,30 horas, con la actuación del grupo musical 'Los Superturbos', poniendo ritmo y ambiente festivo a una tarde en la que la moda saldrá a la calle para acercarse a todos los públicos.

Diseñadoras participantes de la ESDIR:

María Fernández Basses: Presenta su colección 'Cruce de caminos'. Graduada en Moda por la ESDIR y formada posteriormente en el taller de Bibian Blue (Barcelona). Ha participado en la 22ª Semana Internacional de la Moda de Andalucía y en diversas editoriales de moda artística.

Paula Roncal Beraza: Presenta 'Resiliencia'. Creció entre agujas y costuras en una familia de modistas. Su trabajo se inspira en las tribus urbanas y en la estética musical. Actualmente trabaja en vestuario cinematográfico y de artes escénicas.

Mar Benito Castro: Presenta 'Festivales'. Economista, profesora y diseñadora. Formada en la Universidad de La Rioja, la ESDIR y la UNIR, ha hecho del macramé su lenguaje artístico. Su marca, Nómada Craft, apuesta por la confección artesanal, sostenible y cien por cien hecha en España.

Coral Montes: Presenta 'Mikrokosmos'. Diseñadora y artesana textil. Licenciada por la Escuela de Arte Superior de Conservación y Restauración de León y por la ESDIR. Combina técnicas como el ganchillo, el punto y la pintura sobre textil.

Alejandra López Oliván: Presenta 'Tormentum 2.0'. Diseñadora y vestuarista. Tras su formación en la ESDIR y un máster en vestuario escénico en Madrid, ha colaborado en producciones como Don Juan de Alcalá 2025. Su obra se inspira en la música, la arquitectura y la historia de la moda.

Noelia Rodríguez Sandoval: Presenta 'Las majas de Goya'. Diseñadora de 25 años, titulada en la ESDIR y con experiencia internacional en la Universidad de Arte y Diseño de Cluj-Napoca (Rumanía). Especialista en confección nupcial y en alta costura, define su estilo como un minimalismo elegante y cuidado.