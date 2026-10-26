Cuidar afecta a la salud mental y física de más de la mitad de las personas que atienden a dependientes en La Rioja - CINFA

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

En La Rioja, más de la mitad (54,2%) de familiares cuidadores considera que esta labor ha afectado a su salud mental y/o física en algún grado, según el II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', realizado a una muestra representativa de más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país y elaborado por Laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Esta investigación se enmarca en el movimiento de Cinfa por los cuidados, que la compañía lleva años impulsando para acompañar y apoyar a los pacientes y a los familiares que les cuidan. Fruto de este compromiso, nació el Observatorio Cinfa de los Cuidados, una plataforma para desarrollar investigaciones sociales y promover la reflexión y sensibilización en este ámbito, que el año pasado lanzó su primer estudio sobre los cuidados familiares.

En aquella ocasión, se trazó el perfil de la persona cuidadora de un familiar mayor y se abordaron las características de los cuidados, la organización interna de la familia, las preocupaciones y los aprendizajes de quienes desempeñan esta labor.

De esta manera, la investigación reflejó que se trata de un rol que seis de cada diez (59,8%) personas cuidadoras riojanas consideran una elección personal, así como una muestra de afecto (54,9%). Los familiares cuidadores de esta comunidad afirman también haber desarrollado habilidades como una mayor paciencia, tolerancia y capacidad de escucha, mientras que, entre sus preocupaciones, destacan la incertidumbre sobre quién atenderá a su familiar mayor cuando ellos no puedan y el temor a que la situación afecte a su salud.

En este segundo estudio, se aborda el impacto de esta labor en la salud física y mental y las relaciones sociales de quienes la llevan a cabo. "Deseamos saber, desde la empatía y con un enfoque inclusivo, cómo se sienten a todos los niveles y hasta qué grado la tarea de cuidado ha afectado a su vida cotidiana y salud", explica la Dra. Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio.

ANSIEDAD Y ESTRÉS

El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados revela que, de las personas cuidadoras riojanas que consideran que esta labor ha tenido repercusiones en su salud mental, seis de cada diez (60,8%) declaran experimentar ansiedad y más de la mitad (53,7%) dice padecer estrés. Asimismo, una de cada tres (34,6%) siente depresión o tristeza y una de cada cuatro, irritabilidad y cambios de humor (26,8%).

Por otro lado, entre las consecuencias que provoca en la salud física la tarea de cuidar en esta comunidad, se hallan el cansancio o fatiga (62,4%), las alteraciones del sueño (49,2%), los dolores musculares y/o articulares (25,3%) y el abandono del aspecto físico (23,1%).

CONSULTAS FRECUENTES AL PROFESIONAL SANITARIO

De las personas cuidadoras que consideran en La Rioja que esta responsabilidad ha afectado a su salud, más de la mitad (55,9%) ha consultado sobre ello a un profesional sanitario o lo han valorado: tres de cada diez (29,4%) han considerado esta posibilidad alguna vez y una de cada cuatro (26,5%) ha llegado a hacerlo.

De quienes sí han consultado, dos de cada tres (65,9%) han preguntado al psicólogo/a; el 45,8%, al médico/a y el 5,9%, al enfermero/a. En cambio, el 44,1% de personas cuidadoras no ha valorado consultar sobre esta situación a un profesional sanitario.

"Como vemos, este segundo estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados refleja cómo la responsabilidad de atender a un familiar mayor que necesita cuidados lleva a la persona que los presta, en ocasiones, a necesitarlos ella misma. Ello debería hacernos reflexionar sobre el importante papel que asumen, sobre el reconocimiento que merecen y sobre los recursos que la sociedad debería poner a su alcance", recalca Francisco José Tarazona Santabalbina, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

MENOS TIEMPO LIBRE Y AISLAMIENTO SOCIAL

El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados pone también de manifiesto que, en La Rioja, las consecuencias del cuidado se extienden a las relaciones sociales en casi la mitad de los casos, ya que el 47,7% de las personas cuidadoras de esta comunidad considera que esta esfera de su vida se ha visto afectada por esta labor. De estas, nueve de cada diez (92,7%) aseguran disponer ahora de menos tiempo libre de ocio y para sus aficiones, mientras que casi tres de cada diez (28,9%) sienten más aislamiento o haber roto las relaciones con familiares y amigos. Asimismo, una de cada diez experimenta desamparo y soledad (10,6%), pérdida de identidad y autonomía (10,4%) o incomprensión social (10%).

Para aliviar el impacto de la responsabilidad de cuidar a su familiar mayor, una de cada tres (32,2%) personas cuidadoras riojanas intenta reservar tiempo para su cuidado personal y tres de cada diez (29,9%) dedican tiempo a sus familiares y amigos. El 28,7% desconecta viendo la televisión, leyendo, navegando por Internet o con las redes sociales; el 26,9% practica ejercicio o algún tipo de deporte y el 17,7% trata de llevar a cabo planes fuera de casa.

UNA LABOR QUE SE VIVE CON SATISFACCIÓN

La investigación también revela que el 86,1% de personas cuidadoras encuestadas en La Rioja declara sentirse satisfechas con este rol, a pesar del impacto que cuidar puede tener en su salud y sus relaciones sociales.

Asimismo, respecto al grado de comunicación con su entorno, dos de cada tres (66,5%) de las personas cuidadoras riojanas que hablan sobre esta labor se confían a sus amistades íntimas y más de la mitad (52,5%), a otros familiares de la persona a la que atiende. En cambio, tres de cada diez (29,2%) eligen hablar de su rol de cuidadora con personas que se encuentran en una situación similar y el 23,4%, con compañeros/as de trabajo.

"Hablar sobre los cuidados familiares es esencial para reconocer una realidad invisibilizada y profundamente humana - comenta Alicia López de Ocáriz-. Además, compartir sus vivencias permite generar empatía y conciencia social y, en muchos casos, tal y como nos han transmitido las personas cuidadoras, expresar lo vivido transforma la experiencia del cuidado".