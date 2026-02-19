La cultura como "tema de conversación" llega al Centro de Día Gonzalo de Berceo acercando el Museo de La Rioja

Iniciativa 'Museo fuera del Museo' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cultura como "tema de conversación", en palabras del consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, ha llegado, en la mañana de hoy, al Centro de Día Gonzalo de Berceo con una actividad, que puede solicitarse en otras entidades, para acercar el Museo de La Rioja.

Pérez Pastor se ha trasladado, junto con la consejera de Políticas Sociales, María Martín, al centro para conocer, de primera mano, la iniciativa 'Museo fuera del Museo', pilotada por la Casa del Vacío.

"Los derechos culturales hablan de que las personas de toda condición y capacidad tienen que poder acudir a la cultura y tener acceso a la misma", ha resaltado Pérez Pastor.

En este sentido, el Gobierno riojano ha puesto en marcha una actividad por la que las distintas entidades (hoy ha sido un centro de día pero puede ser otra institución) pueden solicitar al museo que les acerque su contenido.

De este modo, y a través de actividades dinámicas que implican, continuamente, al espectador se proyectan piezas del museo, se habla de su historia y se interacciona con el público para acercarle el fondo del Museo de La Rioja.

Se trata, ha relatado, de conocer "la historia de la Rioja, a través de su arqueología, de su arte y su etnografía, es decir, los útiles del campo, las cosas que se van encontrando en los yacimientos arqueológicos y la producción artística en la Casa de Espartero que también es, en sí misma, un objeto histórico".

"El asunto es que la cultura no sea un objeto dentro de una vitrina, al contrario, que la cultura sea un tema de conversación, que la cultura sea algo que facilite una conversación con la sociedad de una forma natural y que nos podamos reencontrar gracias a actividades como esta con la rica historia de nuestra comunidad", ha resaltado.

Martín, por su parte, ha hecho referencia a una "estrategia de cuidados centrados en la persona" que, en este caso, hace que "la cultura venga a ellos".

"Que la cultura ponga en el centro a nuestros mayores porque, además, esto es un recorrido de ida y vuelta", ha dicho señalando cómo, en este centro de mayores, "tenemos un conocimiento y una experiencia" por la que, cada uno de ellos, "pueden aportar grandes cosas y grandes experiencias también al museo y a la empresa que les va a contar esas experiencias de la Rioja".