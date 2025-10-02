El Cupón Diario de la ONCE reparte 315.000 euros en La Rioja

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el sorteo del pasado miercoles, 01 de octubre, la suerte ha querido viajar a la ciudad de Logroño, agraciando 9 cupones con un premio de 35.000 euro cada uno. El vendedor de la ONCE, José Antonio Aguilera Calvo, es quien ha llevado la suerte a Logroño. Trabaja en el quiosco, sito en la Plaza Fuente Murrieta, número 1.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 2 euros, un primer premio de 500.000euro al contado a las 5 cifras más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, de lunes a jueves.

Además, ofrece muchas opciones de premio, ya que ahora toca tanto a las primeras como a las últimas cifras: cuatro primeras, cuatro últimas, tres primeras, tres últimas, dos primeras, dos últimas y primera o última cifra que coincidan con el número sorteado.

Además, ya se está comercializando el cupón del Extra del 11 del 11 de la Once con el que se puede ganar hasta 11 millones de euros y +11 premios de 1 millon de euros y que será sorteado el próximo 11 de noviembre. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 20.900 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.