'La Dama', bodegón compuesto por una botella de vino ataviada con una capa roja, ganadora de 'El Rioja y los 5 Sentidos'

'La Dama', Un Bodegón Compuesto Por Una Botella De Vino Ataviada Con Una Capa Roja, Ganadora De 'El Rioja Y Los 5 Sentidos' - EUROPA PRESS

Las obras premiadas y una selección de fotografías se puede ver en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced hasta el 28 de febrero LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

'La Dama', un bodegón de la malagueña Araceli Avilés, compuesto por una botella de vino imitando el cuerpo de una mujer ataviado con una gran capa roja, es la imagen ganadora del XXVII Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'. El premio está dotado con 1.600 euros.

El segundo galardón (900 euros) ha recaído en el jerezano, Francisco Javier Domínguez, por su obra 'Diálogo entre Vides' y el tercero (600 euros), para el fótografo Michele Macinai, de Italia, por su obra 'Tuscan Golden Sunrise 19'.

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, y el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, han dado a conocer el nombre de las obras ganadoras que, además, ya se pueden disfrutar en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced junto a una selección del resto de fotografías presentadas.

672 OBRAS

En esta edición se han presentado al concurso un total de 672 obras pertenecientes a 240 participantes de 20 países diferentes, en una edición donde se ha incrementado la cuantía del tercer premio y del #productoriojano, pasando de 500 a 600 euros.

Precisamente, en la categoría de #productoriojano, que se pretende generar de forma explícita imágenes en las que el vino comparta protagonismo con los productos agroalimentarios de La Rioja y su gastronomía, ha recaído en la obra 'Peras al vino tinto', de Ramiro Sáenz, de Logroño.

En este caso también se han ofrecido dos accésit, dotados con 200 euros cada uno, para las obras 'Copa de vi solitaria', de Antonio Vigo, de Esplugues de Llobregat (Barcelona), y 'DiscoWine', de Paco Santamaría, de Aranda de Duero (Burgos).

UNA EXPOSICIÓN "QUE SIEMPRE SORPRENDE"

El gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha asegurado que aunque llevan 27 ediciones "esta exposición siempre nos sorprende. Es un concurso en el que podemos ver muchas miradas diferentes sobre el mundo del vino".

"Podemos ver el vino desde un montón de ópticas diferentes, no solo de artistas nacionales sino también internacionales".

La exposición se podrá ver en Logroño hasta el próximo día 28 de febrero en horario de 18,00 a 21,00 horas, excepto festivos. A partir de marzo, la muestra comenzará una itinerancia por los centros culturales de la Fundación en las cabeceras de comarca y varios espacios culturales dentro del programa 'Aprender'.

Por su parte, David Martín asegura que este concurso "sigue siendo una oportunidad para difundir el Rioja uniéndolo a la cultura".

UNA FOTÓGRAFA AFICIONADA PERO CON MUCHA CREATIVIDAD

Tras conocer en la propia exposición que era la ganadora del concurso, Araceli Avilés ha asegurado sentirse "muy orgullosa" de este reconocimiento. Explica que "lleva poco tiempo en el mundo de la fotografía, soy aficionada" pero he intentado retratar "con mucha creatividad el mundo del vino".

Con respecto al mundo de la fotografía, explica, "una vez que entras quieres un poquito más, quieres mejorar, quieres superarte... y aunque empecé haciendo fotos de calle, en algunos grupos de Málaga, poco a poco intenté buscar algo que fuera más conmigo y lo encontré en los bodegones".

"Es algo que me divierte, me parece muy creativo... porque a partir de objetos, de cosas, empiezas a inventar y esa es la parte que a mí más me gusta. Idearlo, pensarlo...".

La fotografía ganadora 'La Dama' está hecha una Canon 250D, "no es muy avanzada, pero yo me manejo con ella. Dicen que lo importante está en la cabeza y en el ojo, la cámara es una mera herramienta", ha finalizado.