Daniel Toral, nuevo presidente del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra

Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 17:18

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra ha celebrado esta pasada semana su Asamblea Ordinaria, en la que se procedió a la renovación de la Junta Directiva. El mandato tendrá una duración de dos años, en los que los nuevos responsables afrontan "con energía e ilusión la tarea de seguir impulsando la participación juvenil en la comarca".

La nueva directiva queda conformada de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Toral Ucha

Secretario: Lucas Ezquerro González

Tesorera: Nerea Blanco Sáenz

Vocal: Jorge Romero Rodríguez

Vocal: Paula Sastre Lorente

Vocal: Nerea Romero Moza

Desde el Consejo "agradecemos la labor de la directiva saliente y se da la bienvenida al nuevo equipo", que comienza su andadura con un completo programa de actividades para este otoño:

Iniciativas culturales y educativas como 'Una ronda con arte joven', los 'Cafés Multilingües', 'Lunarte', 'Taller de Escritura Creativa', 'Jóvenes en Ruta' y el 'Círculo de Reflexiones'; propuestas de ocio como 'El Casco Antiguo Suena y la Noche de Terror'; encuentros de ámbito europeo y juvenil como 'Erasmus Days', charlas del cuerpo europeo de solidaridad, participación en intercambios juveniles; además de proyectos formativos y de apoyo a la emancipación como el curso Digitalízate Empleo y los talleres de Emancípate.

