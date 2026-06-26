'Danza en el Camino' vuelve a La Rioja con tres propuestas internacionales en Alfaro, Logroño y Navarrete

'Danza En El Camino' Vuelve A La Rioja Con Tres Propuestas Internacionales Que Acercarán La Creación Contemporánea A Alfaro, Logroño Y Navarrete - GOBIENO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Danza en el Camino', una iniciativa cultural vinculada al Camino de Santiago que transformará espacios públicos y patrimoniales de Alfaro, Logroño y Navarrete en escenarios para la danza contemporánea. El director general de Cultura, Roberto Iturriaga; el director de la cita, Alberto Estébanez, y el director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel, han presentado hoy, día 26, la programación de un ciclo que tiene como objetivo acercar las artes del movimiento a la ciudadanía y a los peregrinos.

Durante la presentación han estado acompañados por el alcalde de Navarrete, José María Pastor, y por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández. Iturriaga ha destacado que "'Danza en el Camino' representa de manera ejemplar la capacidad de la cultura para generar encuentros entre territorios, disciplinas artísticas y personas. El Camino de Santiago es uno de nuestros principales ejes patrimoniales y este festival lo convierte también en un espacio de creación, diálogo y emoción compartida".

Asimismo, el director general de Cultura ha subrayado que "esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de La Rioja con una programación cultural de calidad, accesible y descentralizada, capaz de acercar las artes escénicas a nuevos públicos y de poner en valor nuestro patrimonio desde perspectivas innovadoras y contemporáneas".

Iturriaga ha señalado además que "las propuestas seleccionadas dialogan con los valores del Camino de Santiago: el esfuerzo, la convivencia, la búsqueda personal y el encuentro con el otro. Son espectáculos que invitan a detenerse, observar y reflexionar desde el lenguaje universal del cuerpo y el movimiento".

Por su parte, Alberto Estébanez ha destacado que "la integración desde el año pasado de La Rioja a 'Danza en el Camino' culmina uno de los grandes retos de este proyecto que no es el de una comunidad autónoma, sino el de todas", porque "lo que intentamos contagiar al público es que es muy nuestro y nos identifica con la realidad de que es un camino de cultura, de cruce y de encuentros".

CUATRO PILARES DE LA DANZA

Mientras, Perfecto Uriel ha identificado "los cuatro pilares del festival: danza, cultura, patrimonio y calidad", y ha enfatizado que "hace accesible al público general propuestas absolutamente inéditas de danza contemporánea".

Tres propuestas internacionales inspiradas en el viaje y la transformación La programación de esta edición reúne tres propuestas de procedencia y lenguajes artísticos diversos que comparten una mirada contemporánea sobre el viaje, la transformación y la relación del ser humano con su entorno, conceptos estrechamente vinculados a la experiencia jacobea.

El festival llegará a Alfaro el 3 de julio, a las 21,00 horas, en la plaza de España; a Logroño el 4 de julio, a las 21,00 horas, en la plaza del Juego de la Oca, junto a la iglesia de Santiago; y a Navarrete el 5 de julio, también a las 21,00 horas, en la plaza Donantes de Sangre. En las tres localidades podrá disfrutarse de las mismas propuestas coreográficas.

El creador taiwanés Taboeh a 'Oebay Tataysi' presentará 'Oeso | Miscanthus', un espectáculo que toma como punto de partida la imagen de la hierba de plata para establecer un paralelismo con la figura del peregrino del Camino de Santiago. A través del movimiento de los intérpretes Pin Yi Kuo, Lin Jia-Jhen y Uegaki Akane, el cuerpo se transforma en metáfora de resistencia y adaptación, en un recorrido que invita a desprenderse de lo superfluo y regresar a lo esencial.

Por su parte, la compañía italiana Bellanda llevará a escena 'Olvídame', un intenso dúo interpretado y coreografiado por Giovanni Leonarduzzi y Lia Claudi Latini. La obra explora los límites entre el amor, la dependencia y el control a través de un lenguaje físico cargado de simbolismo, donde el cuerpo se convierte en el principal vehículo narrativo. Completa el programa 'Apenas', una creación de Adrián Arriaga y la compañía Sólodos, que forman Maruxa Salas y Erick Jiménez concebida para espacios no convencionales e inspirada en el Camino de Santiago.

La pieza utiliza la mochila como metáfora de la memoria, la identidad y la transformación personal, invitando a reflexionar sobre aquello que cada persona carga consigo y sobre los procesos de cambio que acompañan a todo viaje. De forma complementaria, aunque sólo en Logroño, los espectadores tendrán la oportunidad de ver 'Voces de mí', solo de la creadora riojana Gabriela Bajo.

La danza acerca la creación contemporánea al patrimonio 'Danza en el Camino', dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y coorganizado por Cidanz Producciones y la Junta de Castilla y León, se ha consolidado como una de las iniciativas culturales más singulares vinculadas al Camino de Santiago, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a la creación contemporánea y promoviendo nuevas formas de interacción entre las artes escénicas, el patrimonio y el espacio público.

La edición de 2026 vuelve a apostar por la presencia de compañías internacionales y por la diversidad de lenguajes artísticos, reforzando su vocación de encuentro entre culturas y su capacidad para generar experiencias compartidas en torno al Camino de Santiago como espacio de intercambio, creatividad y convivencia.

El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, de la Xunta de Galicia y el Centro Coreográfico Galego, a través de la plataforma cultural Sólodos; así como con las aportaciones de las diputaciones de León, Burgos y Huesca, el Instituto Leonés de Cultura, el programa Toparte del Museo Guggenheim Bilbao, la comarca de Jacetania y los ayuntamientos de Canfranc, Jaca, Alfaro, Logroño, Navarrete, Cardeñajimeno, Quintanaortuño, Burgos, Villalcázar de Sirga, Palencia, Mansilla de las Mulas, León, La Bañeza, Bembibre, Ourense, Portomarín y Muxía.