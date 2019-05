David Gómez relanzará Calahorra con el PR+ "porque es lo que necesita la localidad"

Publicado 22/05/2019 17:53:05 CET

El candidato del PR+ a la alcaldía de Calahorra, David Gómez, ha asegurado que relanzará la localidad porque el PR+ quiere que Calahorra "vuelva a ser lo que era". Para ello, ha asegurado, "llevamos meses presentando propuestas que forman parte de nuestro proyecto para relanzar y recuperar Calahorra".

Un tiempo "que nos ha servido para estudiar, trabajar y desarrollar al milímetro unas medidas de verdad, eficaces, avaladas por técnicos y profesionales de diferentes sectores y ámbitos que de manera desinteresada se han unido a nuestro grupo de trabajo del Partido Riojano".

"Hemos elaborado un proyecto global, que aúna todos los aspectos y sectores de la ciudad, un proyecto para todos", ha explicado.

"Ahora vamos a hacer balance de nuestro proyecto, que hemos querido construir sobre unos ejes imprescindibles y que van a sentar las bases que marquen las líneas de actuación de los futuros años en Calahorra".

Entre ellos, "recuperar nuestra industria, apostar por la juventud, remodelar nuestras calles y servicios para hacer de Calahorra una ciudad más amable y atractiva, salud y servicios sociales y recuperar el corazón de Calahorra, nuestro Casco Antiguo".

En Industria, "es un hecho evidente que Calahorra, a día de hoy, no tiene industria. Fuimos la envidia no ya de La Rioja, si no del norte de España con empresas punteras, empresas que se han marchado y que nunca han vuelto. Las ventajas fiscales de las comunidades vecinas han sido una de las grandes causas de esta realidad, donde las comunidades limítrofes tienen unas condiciones mucho más favorables para la instalación de empresas".

Por ello, solo el Partido Riojano "con nuestro candidato al Parlamento a la cabeza, Julio Revuelta, ha propuesto que se acabe con esta anomalía. Exigimos que La Rioja cuente con las mismas armas que el resto de regiones. Queremos igualdad, porque no queremos ser más que ninguna Comunidad, pero tampoco menos. Y sabemos que en igualdad de condiciones el potencial de nuestra región y de Calahorra en particular nos harán imparables".

Además, desde el Ayuntamiento "también se puede trabajar por impulsar y recuperar nuestra industria. Nosotros proponemos crear una oficina de industrialización e internacionalización, con el objetivo de salir al mercado a buscar empresas, nacionales e internacionales, así como agilizar los trámites y mejorar los gravámenes de las actualmente instaladas y las de nueva creación. Crear una Denominación de Origen "Verduras y Hortalizas de Calahorra" y crear un Centro de Investigación Agroalimentario potente similar al IRTA de Cataluña, aprovechando como cimiento nuestro CITA. También apostar por las Startups".

En otro orden de asuntos, ha afirmado, "queremos apoyar y confiar en la juventud, nuestro futuro, dándole por fin alternativas para que no tengan que salir de Calahorra".

"Creando un nuevo Centro de FP en la Era Alta, incorporando cursos universitarios y recuperando la Escuela Taller del Casco Antiguo, algo que no entendemos porque se dejó perder pues era un beneficio directo a nuestros jóvenes y una alternativa para formarse y venir a la ciudad".

Con ello, ha continuado, "tenemos que apoyar a los emprendedores, planteando la promoción de vivienda pública de alquiler en condiciones razonables para jóvenes y potenciando los hábitos de vida saludable, así como la prevención de tabaco, alcohol y drogas".

Además, "hemos propuesto construir un edificio cultural polivalente en el solar del Silo, dando cabida a todos los actos que se realizan en la ciudad que no tienen una ubicación fija, sin necesidad de alquilar costosas carpas. Además ampliar la actual oferta cultural y de ocio, realizando conciertos y festivales de calidad, con artistas locales y de la zona que necesitan ese empujón para luchar por sus sueños y de grupos nacionales potentes, convirtiendo Calahorra en un lugar de referencia en el ámbito cultural y de ocio".

"Queremos apoyar al comercio de ocio nocturno, dotándoles de ayudas y eliminándoles esas trabas que lastran el ocio de la ciudad, apostando firmemente por revitalizarlo, siempre velando por el derecho al sueño de los vecinos. Al igual que queremos seguir haciendo más grandes nuestras fiestas, aumentando la subvención de las diferentes peñas, tanto la subvención anual fija, como la subvención que logran en concurrencia competitiva".

El Partido Riojano quiere hacer de Calahorra "una ciudad más atractiva, más amable, por ello debemos renovar nuestras calles de manera progresiva hasta convertirla en una ciudad que sea la envidia de la zona".

Por ello proponen para esta legislatura invertir en remodelar Avenida Valvanera, Bebricio, Gallarza, Achutegui de Blas y las plazas de la Constitución y de La Libertad.

"Apostando por los espacios verdes recuperando las calles para sus ciudadanos, ampliando las aceras de estas calles y ensanchando los carriles de vehículos para permitir tener un tráfico fluido, sin complicaciones ni riesgo de accidentes. Las calles deberán adecuarse y modernizarse con nuevo mobiliario urbano acorde al entorno".

"Queremos recuperar nuestra Plaza del Raso, con sus elementos de siempre, en sintonía con su historia. Reponiendo su alumbrado de siempre y actualizando su sistema de iluminación energético eficiente", asegura.

También quieren crear un parking subterráneo bajo el Solar del Silo, "una actuación que la ciudad pide a gritos desde hace años. Calahorra necesita un parking subterráneo y se deben habilitar nuevos parking gratuitos en diferentes solares de la ciudad".

"Vamos a impulsar un proyecto para construir un nuevo estadio de futbol de La Planilla, cuya ejecución se realice en varias fases, que acabe con esas inversiones puntuales sin sentido y que culmine con un estadio para cerca de siete mil espectadores".

Por supuesto, "planteamos la necesidad de remodelar las pistas de atletismo, adecuándolas y homologándolas, para poder acoger competiciones deportivas de nivel que a día de hoy no pueden realizarse. Al igual que ampliar y mejorar el número de pistas de diferentes deportes en la ciudad, como baloncesto o tenis de mesa.

A estas actuaciones le unimos ese quiosco bar en el Cidacos que ya anunciamos hace tiempo y que serviría para seguir impulsando y dinamizando nuestro Parque del Cidacos".

"Pero no podemos olvidarnos de los servicios que Calahorra necesita recuperar y potenciar. Por ello hemos propuesto la creación de una comisaría de Policía Nacional, algo que Calahorra debía de haber tenido hace décadas debido a su población, que además nos permita tener una oficina para renovación de DNI, pasaporte y demás trámites de forma adecuada; no los parches que nos quieren vender".

Por su parte, en servicios sociales y salud, Calahorra tiene "una carencia de servicios sociales importante, no hay más que visitar sus instalaciones. Solo dos personas en unos pocos metros cuadrados deben dar cobertura a toda una ciudad". Por ello el Partido Riojano ha planteado "reconvertir la actual estación de autobuses, aprovechando que dentro de poco va a construirse la nueva, remodelándola y convirtiéndola en un único local de servicios sociales. Ampliando su plantilla y sus competencias, habilitando entre otras cosas, talleres de memoria y de ayuda psicosocial, a enfermos de Alzheimer y familiares pues en Calahorra hay más de 300 familias afectadas por esta enfermedad".

"También apostaremos por crear un nuevo Centro de Salud en la Calle Cavas que acabe con el colapso del actual centro de salud, que recordemos, es el que mayor número de cartillas acoge de toda La Rioja".

Finalmente, en el Casco Antiguo "planteamos un proyecto integral, un proyecto a largo plazo, elaborado por técnicos y solo por técnicos que ha de guiar la hoja de ruta que los diferentes Gobiernos que estén en el Ayuntamiento, porque este proyecto debe ejecutarse en varias legislaturas".